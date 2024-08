Harry e Meghan milionari: che lavoro fanno i Duchi

Harry e Meghan, pur avendo rinunciato a rappresentare la Royal Family, hanno un patrimonio milionario: ecco che lavoro fanno.

Quella di rinunciare a rappresentare ufficialmente la Royal Family non è stata una scelta facile per Harry e Meghan Markle ma chi si aspettava che, in seguito a tale decisione, il patrimonio dei Duchi di Sussex subisse delle perdite si sbagliava. Tra tutti i componenti della famiglia reale inglese, sicuramente, il più ricco resta Re Carlo con un patrimonio di 1,8 miliardi di sterline. e che ha anche deciso di aumentare il suo patrimonio immobiliare acquistando una casa super lussuosa a New York.

Anche William può sicuramente considerarsi fortunato potendo contare su un patrimonio di 949 milioni di sterline mentre la moglie Kate ha un patrimonio personale di 7,9 milioni di sterline. Pur essendo lontano dal patrimonio del padre e del fratello, anche Harry ha un tesoretto che farebbe impallidire chiunque. Insieme alla moglie, infatti, il secondogenito di Lady Diana ha un patrimonio di 49 milioni di sterline.

Una cifra che pone la coppia tra i meno ricchi della Royal Familyma sicuramente più che benestante. Di fronte a questi numeri, un sogno per la maggior parte della popolazione mondiale, in tanti si chiedono quale sia, attualmente, il lavoro di Harry e Meghan per poter contare su una fortuna economica così grande.

Il lavoro di Harry e Meghan dopo l’addio alla Royal Family

Da quando hanno detto addio alla Royal Family, i duchi di Sussex si sono trasferiti negli Stati Uniti rinunciando ai finanziamenti pubblici dell’appannaggio reale (circa 680 mila euro netti l’anno). Per essere totalmente indipendenti, i duchi non sono rimasti con le braccia conserte, ma hanno cominciato a lavorare. lei, pur non essendo tornata alla recitazione, ha cominciato a rilasciare interviste e a realizzare podcast.

La coppia, inoltre, ha anche deciso di raccontare alcuni retroscena della vita reale nel libro Spurs che ha scatenato tante polemiche e che, secondo voci di corridoio, avrebbe contribuito ad aumentare la tensione tra Harry e la propria famiglia. Hanno anche firmato un accordo con Netflix del valore di 150 milioni di dollari per la realizzazione di nuovi progetti.

Come fa sapere Vanity Fair, infatti, lei si occuperà di una serie dedicata alla cucina, ak giardinaggio e al lifestyle mentre lui realizzerà un documentario sul dietro le quinte del prossimo U.S. Open Polo Championship. Insomma, l’addio alla vita reale e ai relativi impegni pubblici, ha costretto i Duchi a lavorare anche se, ad oggi, il loro patrimonio, pur essendo milionario, non si avvicina affatto a quello degli altri componenti della famiglia.