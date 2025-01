Belen Rodriguez che ha lasciato Mediaset dopo tanti anni, durante un’intervista ha fatto sapere una cosa che non è passata inosservata.

Bellissima e sensuale: Belen Rodriguez dalla sua prima apparizione a L’Isola dei Famosi nel lontano 2008, programma che di fatto l’ha lanciata verso il successo, non ha mai smesso di incantare il pubblico, facendo innamorare di lei, milioni di persone.

La modella argentina, conduttrice, influencer, nonché imprenditrice di successo è diventata in poco tempo uno dei personaggi più amati del mondo dello spettacolo e anche tra quelli più chiacchierati: le sue storie d’amore infatti sono state sempre al centro del gossip.

Il suo fascino però non l’ha tenuta lontana purtroppo dalle pene d’amore, di cui ha anche sofferto. Il matrimonio con Stefano De Martino, che ne è l’esempio, naufragato dolorosamente, dopo tanti anni di tira e molla e con un figlio all’attivo, Santiago, sicuramente non è stato una passeggiata di salute.

Belen ricomincia da se stessa

Belen Rodriguez riscatta la sua indipendenza di donna dall’Amore con una frase ironica e shock allo stesso tempo. La conduttrice tempo fa ha ricevuto il 32º Tapiro d’Oro, da parte di Striscia la Notizia, guadagnandosi il titolo di “regina delle attapirate.”

Belen non si è tirata indietro e ha scherzato con Valerio Staffelli, dichiarando ironicamente di “aver chiuso con gli uomini” e di voler provare l’altra sponda. “D’ora in poi divento lesbica”. Tuttavia, il tono leggero nasconde un messaggio più serio: il desiderio di prendersi una pausa dalle relazioni sentimentali e concentrarsi su se stessa.

Durante l’intervista, Staffelli infatti ha fatto notare l’assenza di gossip recenti su Belén, a differenza dei successi professionali e personali dei suoi ex, Stefano De Martino e Fabrizio Corona. Mentre De Martino trionfa in TV con Affari Tuoi e Corona è diventato padre del piccolo Thiago, la vita privata di Belén sembra in una fase di tranquillità.

Belén ha ribadito ironicamente di aver chiuso con gli uomini, affermando di volersi dedicare alla propria serenità: “Sinceramente ho voglia di stare da sola, in pace.” Dopo relazioni passate, tra cui una storia con Elio Lorenzoni e un flirt con Angelo Edoardo Galvano, la conduttrice sembra voler mettere la famiglia e i figli al centro della sua vita.

Belén ha colto l’occasione per riflettere sul difficile periodo attraversato nel 2023, segnato dalla depressione, e ha accettato il Tapiro con un intento simbolico: considerarlo un portafortuna per lasciare alle spalle momenti bui e affrontare il nuovo anno con una mentalità diversa. Con l’approdo a Discovery, lontana da Mediaset, si prepara a un ritorno televisivo significativo, mettendo al centro empatia e autostima.