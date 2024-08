“Ho un cancro al terzo stadio”, mondo della tv addolorato ed incredulo

Annuncio choc di un volto conosciuto della tv italiana che ha confessato di avere un cancro al terzo stadio contro cui sta combattendo.

Non sono rari i casi di personaggi famosi che utilizzano i social per annunciare di avere una malattia contro cui stanno combattendo. Sono diverse, ad esempio, le donne del piccolo schermo che condividono spesso post e racconti sull’importante battaglia contro il cancro. E’ ciò che fa da anni Carolyn Smith che continua a lottare contro la malattia senza rinunciare al suo lavoro al punto che a settembre tornerà nella giuria di Ballando con le stelle per la nuova edizione dello show.

Recentemente, inoltre, anche Eleonora Giorgi ha raccontato di avere un cancro condividendo sui social anche le varie cure a cui si sta sottoponendo. Un modo, quello dei vip, per sensibilizzare il pubblico alla prevenzione ed è ciò che ha fatto anche una nota conduttrice che ha annunciato di avere un cancro al terzo stadio.

Chi è il volto noto della tv con un cancro al terzo stadio

Ad aver annunciato di avere un cancro al terzo stadio è stata la conduttrice e attrice Patrizia Caselli che è stata anche l’ultima compagna di Bettino Craxi. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera ha svelato di avere un tumore al polmone che è già al terzo stadio come le hanno spiegato i medici dopo averla sottoposta ad una serie di controlli.

In cura presso il Policlinico di Milano, ha svelato di essersi sottoposta già a diverse operazioni: “Al Policlinico di Milano mi hanno asportato mezzo polmone destro e dei linfonodi trovati in metastasi, cosa che non si aspettava neanche il medico. Quello è stato il momento più brutto. Avevo sperato che non fosse necessaria la chemio, ma ora l’ho cominciata“, ha spiegato la Caselli svelando di essere terrorizzata e di non essere “pronta a lasciare niente, non solo un figlio”.

Patrizia Caselli sta combattendo con tutte le sue forze non solo per lei, ma anche per François, il figlio adottivo di origini congolesi che oggi ha 17 anni che ha riempito totalmente la sua vita con tanto amore anche se “mi mancano i tre anni in cui nessuno lo ha cullato, accudito. Con questo vuoto fai i conti, non lo ripari”. Dopo la delicata operazione che ha subito, dunque, oggi la Caselli spera di ricevere buone notizie dai medici a cui continua a chiedere la sua aspettativa di vita.