La verità, dice Stephen, è che lui e la sorella minore Leslie non hanno mai conosciuto bene il padre. Era di mezza età quando li ha avuti. Avevano rispettivamente otto e quattro anni quando è morto.

Inoltre, era impegnato, costantemente richiesto. “Mio padre andava al lavoro, scattava foto in studio tutto il giorno e quando tornava a casa voleva cenare con mia madre. Diceva: ‘Ehi ragazzi, come state?’ – e poi avevamo finito, ce ne andavamo”. Ed era proprio così che andava: i bambini erano fatti per essere visti e non ascoltati. “Altri tempi”, dice. “Persone diverse. Voglio dire, c’erano bambini in giro. Non c’era molto controllo delle nascite a quei tempi. Ci pensavo l’altro giorno. Mio padre era sposato con altre tre donne e in qualche modo non ha mai avuto figli finché non ha incontrato mia madre”.

“Ma i bambini erano sempre in secondo piano. Erano secondari rispetto ai ragazzi e alle ragazze che si incontravano. Il bere, il fumare, le risate, le feste”.

Nel documentario Bogart senior spiega la sua decisione di formare una famiglia con Bacall. Consapevole dei suoi anni che avanzano, l’attore dice: “Volevo un figlio che stesse con lei e le ricordasse me”. Bogart morì nel 1957. Bacall visse fino al 2014. Il piano diede i suoi frutti? Stephen le ricordò suo padre?

“Beh, sì”, dice. Ma la questione era complicata. “Ero un promemoria di lui, ma ero anche un promemoria del fatto che era morto e l’aveva lasciata con due bambini piccoli”.

“Nel suo libro, dice: ‘Volevo che Bogie avesse i miei figli’. Che è più o meno la stessa cosa. Ti ricordano me e mi ricordano te. Non è la ragione ideale per avere figli. Quindi sì, le ricordavo lui. Questo è stato positivo e negativo. Si è spaventata quando è morto. Ci siamo trasferiti a Londra per un po’. Poi voleva andare a New York per recitare a teatro. Ci trascinava in giro. Sposò Jason [Robards], che era un attore teatrale assolutamente brillante ma assomigliava un po’ a mio padre, e quindi sono sicuro che paragonasse Jason anche a Bogie. C’erano sempre foto di Bogie in giro per l’appartamento”.

Bacall aveva solo 32 anni quando Bogart morì. Proprio come suo figlio, dovette stabilire la sua rotta e capire chi fosse. “Non sono convinto che non avrebbe preferito spiegare le ali invece di dover badare a due bambini”, dice. “Non se la cavò male con noi, non è questo che sto dicendo. Ma psicologicamente è stato duro per lei”.

Stephen non andò mai nella giungla con suo padre e sua madre, Bogart e Bacall. Ma alla fine salì sull’African Queen. Nel 2012 il battello a vapore del film fu trovato arrugginito e dimenticato in un porto turistico a Key Largo. È stata rattoppata, ridipinta e rimessa in acqua. Stephen e Leslie sono stati invitati a bordo e hanno ricevuto dei souvenir commemorativi. “Ho un pezzo del timone. Mia sorella ha un pezzo del timone”.

Scrolla le spalle al ricordo. “È stata una gita divertente, credo, ma era una barca, tutto qui. Non mi ha fatto niente”. È più felice, tutto sommato, nella monotonia del qui e ora, con la moglie al suo fianco e un cane che abbaia in grembo. La nostalgia è una trappola e il peso del passato ti trascina giù. La cosa migliore da fare: scrollarsela di dosso e continuare a navigare.