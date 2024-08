Il cambio look di Ascanio Pacelli: l’ex gieffino irriconoscibile

Ascanio Pacelli cambia look e spiazza tutti, in primis Katia Pedrotti: l’ex gieffino oggi è irriconoscibile con la nuova immagine.

Tra le coppie più longeve e belle nate nella casa del Grande Fratello c’è sicuramente quella di Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti. I due si conobbero durante la quarta edizione e l’interesse nato nel bunker di Cinecittà portò ad una vera e propria storia d’amore solo al termine del reality. Il sentimento che travolse entrambi fu talmente forte da condurli al matrimonio dopo solo un anno. Si sono sposati nel 2005 e l’anno successivo sono diventati genitori della primogenita Matilda mentre nel 2013 è nato Tancredi.

Insieme da più di vent’anni, sono sempre più uniti e innamorati ma anche molto seguiti sui social dove condividono tantissimo della loro vita. Attualmente in vacanza negli Stati Uniti a bordo di una motorhome con cui stanno girando per vedere più luoghi possibili e, sui social, stanno condividendo anche consigli su come affrontare ed organizzare una vacanza simile. Lontano dalla patria e totalmente immerso nel mondo statunitense, Ascanio ha così deciso di cambiare look lasciando tutti senza parole.

Il look di Ascanio Pacelli che infiamma il web

A 50 anni, Ascanio Pacelli ha deciso di rinnovare la propria immagine dicendo addio ad un dettaglio fisico che lo accompagna da anni. L’insegnante di golf ha sempre sfoggiato una barba incolta ma prima di rientrare in Italia, ha deciso di stravolgere la propria immagine mostrandosi come un attore degli anni scorsi.

Con un video pubblicato su Instagram, infatti, l’ex gieffino ha mostrato il suo nuovo look tagliando totalmente la barba ùe lasciando solo i baffi. Un look decisamente diverso da quello che ha sempre sfoggiato e che ha spiazzato i fan che hanno visto diverse somiglianze.

“Molto Pablo Escobar“, scrive una ragazza. “Noooo ti prego. Ricordi anche un po’ Magnum PI“, scrive un’altra. Ci sono, poi, quelli che approvato totalmente il nuovo look di Ascanio che, a detta di molti, ha anche perso diversi anni togliendo la barba. “Molto meglio senza barba“, “Ringiovanito di 20 anni, togliti anche i baffi”, “Il baffo ti sta benissimo“, aggiungono altri.

Con un’immagine più giovanile, Ascanio affascina il web, ma soprattutto la moglie Katia Pedrotti che, innamorata dei figli Tancredi e Matilda che le assomiglia sempre di più, non nasconde di avere il desiderio di allargare ancora la famiglia con il terzo figlio. “Non dico no a priori, se le cose devono avvenire avvengono da sole. Dei miei due figli sono felice però mi è rimasta una voglia di cucciolo“, ha raccontato lei a Verissimo.