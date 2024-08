Il dramma di Kate dopo il tumore: “Operato d’urgenza”

Non c’è pace per la Principessa Kate Middleton che, oltre a portare avanti la battaglia contro il tumore, sta vivendo un altro dramma.

Forte e coraggiosa, Kate Middleton non si è mai abbattuta da quando le è stato diagnosticato il cancro mostrandosi sorridente e serena come ha fatto durante la sua ultima uscita pubblica a Wimbledon in compagnia della figlia Charlotte e della sorella Pippa. Come hanno rivelato diverse fonti, infatti, pare che la Principessa stia facendo di tutto per condurre una vita normale occupandosi quotidianamente dei figli a cui sta dedicando tutto il suo tempo.

Tuttavia, a turbare le giornate della Principessa, in questo periodo, non è solo la sua salute ma anche un’altra brutta notizia che ha colpito lei e tutta la sua famiglia a causa di un problema di salute di un altro componente come è stato svelato solo recentemente.

La malattia non lascia in pace la Principessa Kate e la sua famiglia: chi è stato operato

La malattia ha deciso di abbattersi sulla Principessa Kate e la sua famiglia: il padre Michael, infatti, ha recentemente avuto un problema di salute ed è stato sottoposto ad un’operazione chirurgica. Secondo l’esperto royal, Robert Jobson che ha scritto il libro Catherine, Principessa del Galles pare che, mentre la Principessa riceveva la diagnosi, il padre veniva sottoposto ad un intervento. Tuttavia, la causa dell’operazione del signor Middleton non è stata svelata.

Nel libro, inoltre, l’esperto si sofferma anche sul sostegno che William ha avuto dalla famiglia della moglie durante il periodo in cui Kate è stata in ospedale. “Supportato dalla sua fedele tata, Mary, e dallo staff medico, il principe William ha contato anche sul sostegno dei genitori di Catherine, Michael e Carole”, scrive.

Tuttavia, a causa dell’operazione del suocero e dei propri impegni istituzionali, William ha ricevuto l’appoggio soprattutto dei cognati Pippa e James che si sarebbero occupati personalmente della salute della Principessa. Proprio lei, infatti, per affrontare la sua battaglia più importante, ha preferito circondarsi delle persone più importanti della sua vita, in primis ai figli a cui ha spiegato la situazione insieme al marito.

Michael, 75 anni ed ex pilota di aerei e poi imprenditore, non è riuscito invece a stare accanto alla figlia come avrebbe voluto a causa della necessità di sottoporsi, a sua volta, ad un’operazione chirurgica. A distanza di mesi, dunque, l’esperto royal Robert Jobson svela nuovi dettagli sulla principessa sottolineando la calma con cui sta affrontando tutta la situazione.