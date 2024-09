Il Paradiso delle Signore 9, faccia a faccia tra Vittorio e Tancredi: come va a finire

Faccia a faccia tra Vittorio e Tancredi nelle puntate de Il paradiso delle signore 9: ecco cosa accadrà nella soap opera di Rai Uno.

Sale l’attesa per l’inizio della nona stagione de Il paradiso delle signore che tornerà a fare compagnia ai telespettatori di Rai Uno a partire da lunedì 9 settembre. L’ultima stagione della soap opera si è conclusa con l’inatteso addio di Vittorio Conti che, dopo essere stato presente all’interno del magazzino sin dalla prima stagione, ha deciso di salutare tutti insieme a Matilde Frigerio con cui è riuscito a lasciare Milano e a nascondersi per evitare la galera.

Tuttavia, Vittorio Conti tornerà presto al Paradiso per un evento importante avendo un confronto con Tancredi. Nel corso delle nuove puntate della soap opera, dunque, Conti farà una breve apparizione per provare a risolvere una situazione abbastanza delicata.

Il paradiso delle Signore 9: il motivo del confronto tra Vittorio e Tancredi

La scelta di Vittorio Conti, interpretato sin dalla prima puntata da Alessandro Tersigni, ha lasciato l’amaro in bocca ai fan de Il paradiso delle signore che, però, nelle prime puntate della nona stagione, potrà rivederlo nuovamente al Paradiso per un evento organizzato dai soci Roberto Landi e Marcello Barbieri che stanno facendo di tutto per rilanciare l’immagine del magazzino e farlo tornare ai fasti del passato dopo aver perso Mario Puglisi come stilista.

Dopo aver lasciato Milano, Vittorio vive la sua storia d’amore con Matilde nella clandestinità sperando, un giorno, di poter tornare in città per riprendere in mano la propria vita. Per battere la concorrenza della Galleria Moda Milano, al Paradiso sarà organizzato un evento grandioso a cui parteciperà anche Vittorio Conti.

Quest’ultimo, così, approfitterà del ritorno a Milano per avere un confronto con Tancredi a cui chiederà di ritirare la denuncia. Vittorio, infatti, farà notare al suo rivale quanto sia stato meschino e poco rispettoso da parte sua denunciare la moglie. Tancredi, dopo aver ascoltato le parole di Vittorio e aver valutato la possibilità di vendicarsi anche di Marta Guarnieri, rea di aver aiutato Matilde e Conti a fuggire, valuterà la possibilità di ritirare la denuncia contro la moglie permettendo a quest’ultima di tornare a Milano e vivere serenamente la sua storia d’amore?

Tancredi, da sempre molto vendicativo, difficilmente farà un passo indietro e, probabilmente, nelle nuove puntate de Il paradiso, porterà avanti la sua battaglia personale mentre Matteo e Maria affronteranno un importante cambiamento.