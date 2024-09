Il Paradiso delle Signore anticipazioni, Tancredi affronta Conti con la pistola. Tragedia annunciata

Tragedia annunciata nelle anticipazioni de Il paradiso delle signore. Il confronto tra Tancredi e Conti tiene tutti col fiato sospeso.

Settimana imperdibile quella de Il paradiso delle signore 9 in onda su Raiuno, dal 30 settembre al 4 ottobre. Dopo il traumatico addio al termine dell’ottava stagione, a Milano, a sorpresa, tornerà Vittorio Conti, ma il suo ritorno porterà scompiglio in città a causa dell’incontro con Tancredi che rischierà di trasformarsi in tragedia. Dopo essere stato costretto a lasciare il magazzino e la città per poter vivere il suo amore con Matilde, Conti tornerà a Milano in occasione di un evento organizzato dai suoi ex dipendenti per battere la concorrenza della Galleria Moda Milano.

Vittorio, così, ne approfitterà per tornare nel luogo in cui ha trascorso tanti anni della sua vita, per salutare i suoi dipendenti e per avere l’attesissimo faccia a faccia con Tancredi. Il loro, tuttavia, non sarà un confronto pacifico ma rischierà di avere delle gravi conseguenze.

Anticipazioni Il paradiso delle signore 9: come finisce il confronto tra Tancredi e Vittorio Conti

Con il suo breve ritorno in città, Vittorio Conti avrà modo di parlare con i soci Marcello e Roberto con cui analizzerà la situazione del Paradiso provando anche a capire se le novità introdotte siano la strada giusta per tornare ai fasti del passato. La presenza di Vittorio a Milano, però, porterà anche ad un chiarimento con Tancredi, l’ex marito di Matilde che sta continuando a rendere la vita impossibile alla coppia impedendogli di vivere liberamente la storia.

I due rivali in amore, così, si ritroveranno faccia a faccia, ma il loro non sarà un confronto tranquillo e chiarificatore perché i toni usati da entrambi saranno durissimi con un reciproco scambio di accuse. Il colpo di scena, tuttavia, che terrà il pubblico con il fiato sospeso arriverà con un gesto di Tancredi: esasperato dal confronto con Conti e dalla scelta di Matilde di fuggire con quest’ultimo, tirerà fuori una pistola, sottratta ad Umberto. Come finirà, dunque, il confronto tra Vittorio e Tancredi?

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il paradiso delle signore, inoltre, svelano che Armando sorprenderà Enrico Brancaccio mentre riceverà da un carabiniere una busta contenente delle informazioni sulla figlia. Ferraris, così, comincerà ad avere dei sospetti su Enrico e sulla sua vera identità, sicuro che stia nascondendo qualcosa di scottante sul suo passato. Dubbi che Armando aveva già avuto in passato a causa di una telefonata e che diventeranno sempre più reali.