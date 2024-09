“Il Paradiso delle Signore mi ha salvata”, arriva la drammatica confessione dell’attrice

L’attrice de Il paradiso delle signore si lascia andare ad una drammatica confessione: le parole che lasciano senza fiato.

La nona stagione de Il paradiso delle signore è ufficialmente partita lunedì 9 settembre con tante emozioni e importanti novità che daranno vita ad ulteriori colpi di scena nel corso delle prossime puntate. In attesa del tanto, atteso confronto tra Vittorio Conti e Tancredi, le attuali puntate della soap opera di Raiuno, in onda dal lunedì al venerdì alle 16, sono animate da Odile, il personaggio di punta della nuova stagione il cui arrivo sconvolgerà ulteriormente la vita di tanti, amatissimi personaggi della soap.

Odile è la figlia di Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina), arrivata a Milano per conoscere meglio la madre e la sua famiglia. Come ha raccontato Arianna Amadei, l’attrice che la interpreta, Odile è una ragazza forte, con dei sani principi che non ha alcuna intenzione di cambiare anche se, a causa della giovane età, sarà l’autrice di diversi errori che avranno ripercussioni sulla sua vita. L’attrice di Odile, però, ha parlato anche della propria vita lasciandosi andare ad una dichiarazione.

Arianna Amadei: la confessione dell’attrice di Odile de Il paradiso delle signore

Arianna Amadei, con il personaggio di Odile, è pronta a conquistare il cuore del pubblico di Raiuno L’attrice de Il Paradiso delle signore, si è raccontata in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale DiPiù Tv svelando un retroscena della propria carriera. “Stavo pensando di cambiare strada, ma poi è arrivato Il Paradiso delle signore e mi ha salvata. Quando ho letto la descrizione di Odile prima del provino, mi è piaciuta subito, l’ho sentita affine“, le parole dell’attrice.

Per inseguire il suo sogno, Arianna Amadei ha sofferto e fatto tanti sacrifici perdendo diversi amici per strada. “Ho perso molti amici, si sono allontanati perché mi vedevano diversa nonostante non avessi atteggiamenti di superiorità ed ogni giorni mi ripetevo di ricordarmi di essere una ragazza come tutte le altre”, ha spiegato l’attrice che ha ricordato gli inizi della carriera con la serie Alex & Co che l’ha portata anche a trasferirsi a Milano dove ha cominciato a lavorare come modella continuando, però, a studiare sempre recitazione.

Nonostante l’impegno e i tanti provini, però, Arianna non riusciva ad ottenere ruoli al punto che sta pensando di gettare la spugna. Tutto, però, è cambiato quando ha sostenuto il provino per Il paradiso delle signore ottenendo il ruolo di Odile che è destinato a creare diverse dinamiche nelle prossime puntate.