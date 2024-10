Il vero motivo per cui Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si sono lasciati

A distanza di un anno dalla fine del matrimonio, spunta fuori il vero motivo della separazione tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis non sono più marito e moglie ma del loro matrimonio si continua a parlare sui social per la presenza di lei tra i concorrenti di Ballando con le stelle 2024. Sonia, nel rispondere alle critiche e ai commenti della giuria, ha spiegato che, fino ad un anno fa, molte persone le si avvicinavano solo per tenersi vicino anche Paolo Bonolis. Da un anno, tuttavia, tutto è cambiato e la Bruganelli sta provando a camminare con le proprie gambe. Tra i due ex coniugi, tuttavia, nonostante il matrimonio sia giunto al capolinea, continua ad esserci un rapporto di stima e affetto.

I due, infatti, non solo vivono a pochi metri l’una dall’altro, ma si sostengono nelle rispettive scelte. In seguito allo scontro con Selvaggia Lucarelli e al successivo scontro, infatti, Bonolis ha difeso così l’ex moglie: “La vita ci offre tante possibilità, a noi il compito di darle il significato. Le scelte degli adulti sono una “cosa” ma questo legame genitoriale e questo amore per loro, anche oggi, ogni giorno, ci vede uniti”, le parole di Bonolis che hanno commosso il web che, ancora oggi, si chiede quale sia stato il motivo che ha spinto l’ex coppia a separarsi.

Separazione Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis: ecco il motivo dell’addio

“Ti puoi separare da un corpo ma non da un’anima”: sono queste le parole usate da Sonia Bruganelli nel salotto di Verissimo per definire il suo rapporto con Paolo Bonolis tre mesi dopo l’annuncio della separazione. Una separazione che Bonolis ha subito come ha spiegato lui stesso. “Ho subito la decisione della separazione, per me non è stato facile. Come puoi pretendere che una persona faccia ciò che non vuole più, che provi ciò che non sente più, che sia quella che non è più? – ha detto al Corriere – Per me non è stato facile, ma giusto”.

A svelare, tuttavia, i motivi di tale decisione è stata la Bruganelli. “Non riuscivo più a vivere con entusiasmo alcune delle cose che fanno parte di un rapporto di coppia“, le parole di Sonia a Vanity Fair a cui ha spiegato che il rapporto è cambiato dopo la morte del padre. La Bruganelli ha raccontato di aver cominciato a proiettare il rapporto che aveva con il padre su Bonolis che, con il tempo, è diventato un amico.