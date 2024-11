Ilaria D’Amico, arriva la confessione choc su Gigi Buffon: “Lui mi…”

Ilaria D’Amico ha fatto una confessione sul marito Gigi Buffon, che riguarda i primi momenti della loro storia d’amore.

Lui uno dei portieri più amati di sempre, lei una famosissima giornalista sportiva. I due sono sempre stati legati da un filo comune, che si è unito ancor di più dopo anni di conoscenza. Entrambi con la passione per lo sport, hanno capito di amarsi e hanno iniziato una profonda storia che li ha portati, di recente, ad un matrimonio molto romantico i cui scatti hanno attirare l’attenzione di tutti.

In modo del tutto inatteso, è adesso arrivata la confessione della D’Amico su Gigi Buffon, che ha più volte definito l’uomo della sua vita.

Cosa ha detto Ilaria D’Amico su Buffon

La coppia è stata di recente intervistata nel salotto televisivo di Che Tempo Che Fa, il programma condotto da Fabio Fazio e che va in onda ogni domenica sera sul Nove. Per l’occasione entrambi hanno parlato della propria vita privata, della nascita del nuovo amore e anche del libro appena scritto da Gigi Buffon in cui racconta la sua vita dietro le quinte. La giornalista ha anche confessato di aver vissuto un dramma inaspettato, dato che ha dovuto dire addio a sua sorella, morta a causa di una malattia incurabile.

A starle accanto in questo momento difficile è sempre stato Buffon, che è per lei un vero punto di riferimento nelle sue giornate. I due si sono incontrati durante una cena di beneficenza e, nel corso di un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano, lei ha svelato che prima di quella sera si erano mandati 3 sms in 15 anni. “Dopo quella sera passammo da tre, a cinque, a dieci, a cinquanta messaggi al giorno“, ha spiegato lei affermando che da quel momento non si sono più lasciati. Di recente la coppia ha anche pronunciato il fatidico sì, con un matrimonio celebrato dalla giornalista Francesca Fogar, grande amica di Ilaria D’Amico.

Ilaria e Gigi si sono infatti sposati il 28 settembre 2024 a Villa Olivia, e il giorno dopo hanno festeggiato con un grande party in Versilia, a Forte dei Marmi. Con loro c’erano anche i figli Pietro Rocco – figlio di Ilaria – David Lee e Louis Thomas e il piccolo Leopoldo Mattia, nato proprio dalla loro relazione. Proprio quest’ultimo ha portato gli anelli all’altare. Il bambino è nato nel 2016 dall’amore che ha appunto sempre legato Buffon e D’Amico, oggi inseparabili ed enormemente felici.