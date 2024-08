Incidente nella Royal Family, dramma e paura: “Sangue ovunque”

Incidente nella Royal Family che ha spaventato ulteriormente i sudditi già preoccupati per la Principessa Kate. Ecco cos’è successo.

Non è un periodo bellissimo per la Royal Family d’Inghilterra che sta affrontando una serie di difficoltà iniziate con la morte della Regina Elisabetta. La scomparsa della sovrana ha dato il via ad una serie di disgrazie che si sono abbattute sulla casa reale inglese che ha dovuto fare i conti con la malattia di Re Carlo e della Principessa Kate.

Entrambi stanno leggermente meglio e sono tornati a rappresentare la Corona negli eventi pubblici mostrandosi sereni e sorridenti anche se l’allarme resta dopo le parole dei medici sullo stato di salute del Sovrano. Rivedere Carlo e Kate in pubblico ha rassicurato i sudditi. Tuttavia, una notizia riguardante un’altra Royal Family ha spaventato fortemente il mondo.

Incidente per la Principessa: cos’è successo alla Royal Family

La Famiglia Reale inglese è sicuramente quella più famosa a livello mondiale ma ci sono anche altre Royal Family molto seguite. Una di queste è sicuramente quella olandese e tra i componenti più amati dal popolo c’è la figlia della principessa Laurentien, Eloise. Bellissima e molto vicina al popolo, Eloise è seguita sui social dove i followers le dimostrano sempre tanto affetto come è accaduto negli scorsi giorni quando ha affrontato un momento delicato a causa di un incidente domestico abbastanza pericoloso.

Come riporta Msn, infatti, la principessa si è tagliata con un coltello mentre stava usando la lavastoviglie. Un piccolo inconveniente che ha reso necessario un intervento immediato per evitare conseguenze peggiori. “Eloise dice su Instagram che sta bene“, si legge sul portale online, “E la lavastoviglie? Era completamente coperta di sangue“.

Eloise, ad oggi, pare stia bene e dalla Famiglia Reale Olandese non è stato fatto alcun commento. La giovane è la primogenita del principe Constantijn e della principessa Laurentien dei Paesi Bassi ed è la quinta nella linea di successione al trono olandese.

Bellissima e con le idee molto chiare, è un’influencer a tutti gli effetti. Sui social mostra spesso i prodotti che usa per il make up ma anche ciò che mangia e prepara. Con una vera passione per il cibo, è seguita da più di 458mila followers. L’incidente di Eloise, dunque, ha spaventato fortemente i suoi fan che le hanno dimostrato tanto affetto dopo l’incidente augurandole una pronta guarigione.