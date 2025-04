Ilary Blasi sta vivendo un nuovo grande amore con Bastian Muller: il gossip punta gli occhi su Francesco Totti, per captare una sua reazione

Le ultime novità che si sono sviluppate in tribunale, hanno riportato sotto la luce dei riflettori il divorzio Totti-Blasi, che in queste ultime ore si è arricchito di condimenti succulenti per il gossip. Tanto per cominciare, nonostante alcuni rumor che li volevano in crisi ( a quanto pare per la gelosia di lei) Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno ritrovato la serenità.

Una serenità per l’ex calciatore che va in netto contrasto con la battaglia legale tra lui e Ilary, che non sembra trovare fine. Proprio recentemente hanno fatto scalpore le parole di Cristiano Iovino, ormai per tutti “l’uomo del caffè”, che hanno smentito le dichiarazioni della conduttrice di Mediaset.

Ilary infatti ha sempre detto di essere stata tradita da Francesco Totti e che con Cristiano Iovino c’è stato solo (per l’appunto) un caffè. Dichiarazione confermata anche nella docuserie di Netflix Unica, ma totalmente ribaltata dal personal trainer che invece davanti al giudice ha dichiarato che con l’ex moglie del Pupone avrebbe avuto una relazione.

La felicità ritrovata accanto all’imprenditore tedesco

Ilary Blasi e Francesco Totti sono stati per tanti anni la coppia reale d’italia. Amati da tutti, proprio per la loro bellissima relazione, sfociata in un matrimonio dopo tre anni di fidanzamento che ha portato alla nascita di tre figli, Cristian, Chanel e Isabel, si sono detti bruscamente addio nel luglio del 2023 e ancora oggi gli ex coniugi non trovano “la quadra” su quello che ormai appare come un divorzio interminabile.

La parole di Iovino ovviamente hanno un peso enorme perchè non solo mettono in discussione quello che ha riferito la presentatrice, ma influenzano anche le procedure legali con cui sono impegnati i due protagonisti. Fuori dal tribunale sia Totti che Ilary hanno trovato altri amori.

L’ex capitano della Roma dal 2022 è legato a Noemi Bocchi conosciuta durante una partita di Padel, mentre Ilary è felicemente fidanzata con Bastian Muller, imprenditore tedesco incontrato a New York. L’ex moglie di Totti ha apertamente dichiarato di essere felice con lui, anche nella sua seconda docuserie “Ilary” in cui appare al suo fianco e ben inserito nella sua famiglia. La reazione di Totti? Vorremmo saperla tutti ma l’ex calciatore risponde semplicemente vivendo la sua vita in compagnia della sua nuova compagna, mostrandosi felice.

Nel frattempo, Ilary Blasi è tornata in TV come conduttrice di un nuovo reality show intitolato The Couple, in onda su Canale 5. Il programma vede protagoniste otto coppie, legate da rapporti di amicizia, parentela o affinità, che devono affrontare prove fisiche e mentali. Il premio in palio è di un milione di euro e le eliminazioni avverranno sia tramite televoto che attraverso votazioni interne. I concorrenti, come nel Grande Fratello, vivono insieme in una casa sorvegliata dalle telecamere.