Iva Zanicchi, il doloroso messaggio di addio

Iva Zanicchi, dopo la terribile perdita subita, spiazza tutti con un doloroso messaggio di addio: ecco cosa ha detto.

Non è stata un’estate come le altre quella che sta per concludersi per Iva Zanicchi che ha affrontato uno dei momenti più difficili della sua vita. Dopo aver trascorso più di 40 anni accanto al suo adorato Fausto Pinna, la cantante gli ha dovuto dire addio. Il compagno dell’Aquila di Ligonchio, infatti, si è spento lo scorso 8 agosto, a 74 anni, dopo aver combattuto contro una lunga malattia.

Una battaglia che Fausto ha portato avanti con coraggio avendo sempre al suo fianco la Zanicchi che aveva incontrato nel 1984 «In sala di incisione, lui faceva il discografico – ha raccontato lei in un’intervista al Corriere della Sera-. Era allegro, positivo, pieno di vita. Creativo». Un amore grande che ha sempre accompagnato Iva che, oggi, sente un enorme vuoto nel cuore.

Iva Zanicchi: il ricordo di Fausto e le sue parole di addio

Iva Zanicchi e Fausto Pinna si sono amati tantissimo, supportandosi in ogni scelta ma senza mai sposarsi. «Mia figlia Michela aveva solo 18 anni. Abbiamo rimandato, di recente ci abbiamo pensato. Lui divorziato, io separata e poi vedova, avrei voluto mettermi l’abito bianco. So che Dio perdona, quando l’amore è vero e bello» ha spiegato al Corriere la cantante ricordando i tanti anni trascorsi accanto al compagno.

Dire addio all’uomo che ha amato con tutto il suo cuore non è stato facile per la Zanicchi che non si era mai separata da lui, neanche nelle occasioni di lavoro e con cui aveva diviso anche un tenero momento a Ballando con le stelle. Dopo aver ricevuto la diagnosi della malattia che aveva colpito il compagno, Iva aveva anche annullato tutti i suoi impegni di lavoro per aiutarlo ad affrontare il tutto.

Nonostante il dolore, Iva è tornata in scena pochi giorni fa con un concerto vicino a Pescara tenendo fede ad un impegno già preso. «Lo spettacolo più orribile della mia vita, è stata durissima, ma il concerto lo aveva organizzato un caro amico, non volevo deluderlo – ha raccontato – Non ho mica cantato tanto bene, però la gente ha capito. Certe canzoni però non sono riuscita a cantarle», ha raccontato.

La Zanicchi, inoltre, ha aggiunto che non smetterà di lavorare e che in autunno tornerà a farlo totalmente perché Fausto, che era profondamente orgoglioso della sua compagna, avrebbe voluto così.