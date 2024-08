Fausto Pinna, morto a 74 anni lo storico compagno di Iva Zanicchi: i due stavano insieme dagli anni Ottanta

E’ morto Fausto Pinna, produttore musicale e storico compagno di Iva Zanicchi. Originario di Carbonia, Pinna aveva 74 anni e da un anno era gravemente malato.

La coppia viveva a Lesmo in Brianza. I due si erano conosciuti durante la realizzazione del disco “Care Colleghe”. Stavano insieme dalla fine degli anni Ottanta, dopo la fine del matrimonio di lei. Tre anni fa, Pinna aveva scoperto di avere un tumore ai polmoni.

Chi era Fausto Pinna

Fausto Pinna era nato in Sardegna nel 1950. Era uno stimato produttore musicale che durante la carriera ha collaborato con grandi nomi della musica italiana. Proprio grazie al suo lavoro ha incontrato la donna della sua vita. Iva e Fausto infatti si erano conosciuti durante la lavorazione di un album della cantante nel 1987. Durante la pandemia ha subito un ricovero per Covid proprio come accaduto ad Iva Zanicchi.

La malattia

Il produttore ha fumato moltissimo per diversi anni. Si dice che fumasse addirittura 90 sigarette al giorno. Questo vizio sarebbe la causa di una malattia che lo ha colpito. Fausto è stato male per tre anni: il male che sembra debellato è poi tornato. Negli ultimi tempi era diventato un testimonial contro il fumo.