Ivan Zazzaroni, chi è: età, laurea, dove vive, moglie, figli, stipendio. Tutte le curiosità

Chi è Ivan Zazzaroni: tutto quello che c’è da sapere sulla carriera e vita privata del giornalista e giudice di Ballando con le stelle.

Giornalista sportivo e volto televisivo, Ivan Zazzaroni nasce il 26 gennaio 1958 a Bologna. Sin da bambino mostra una grande predisposizione per il calcio e comincia a giocare nella squadra bolognese del Minerbio. Il suo futuro sembra già scritto ma dopo una serie di infortuni è costretto ad abbandonare il sogno di diventare un calciatore. La passione per lo sport, in particolare per il calcio, tuttavia, non lo abbandona mai e, così, Zazzaroni decide di vivere quella passione in modo diverso diventando un giornalista sportivo.

Conseguita la maturità linguistica, in Brasile, ha l’opportunità riesce ad intervistare un grande campione come Socrates. Scrive anche alcuni pezzi per la Gazzetta dello Sport e riesce anche a laurearsi, presso Alma Mater Studiorum Università di Bologna, nel 1985. La sua carriera da giornalista, così, decolla. Diventa caporedattore del quotidiano Corriere dello Sport – Stadio, poi direttore del Guerin Sportivo e, infine, di Autosprint.

Nella vita professionale di Zazzaroni arriva anche la televisione partecipando a programmi come La Domenica Sportiva, Quelli che…, e Dribbling. Si mette in gioco, inoltre, anche a Ballando con le stelle come concorrente diventando, in seguito, giudice, ruolo che ricopre anche nell’edizione attualmente in onda. Zazzaroni, dunque, lavora su più fronti ma ad oggi non si sa quanto guadagni.

Ivan Zazzaroni: vita privata e dove vive

Ivan Zazzaroni è una persona molto discreta e riservata che ama far parlare di sè per il lavoro. Della vita privata del giornalista, tuttavia, si sa che è stato sposato con Cristina Canali. Dal loro matrimonio è nato, nel 1990, Gian Maria. Negli anni 2000, tuttavia, qualcosa comincia a rompersi e i due decidono di mettere fine alla loro unione con il divorzio.

Successivamente, Zazzaroni ha trovato nuovamente l’amore accanto ad una collega che ha vissuto il dolore di perdere il marito e padre dei suoi figli. Lei è la giornalista Monica Gasparini con cui vive in una splendida casa. La giornalista di Studio Aperto, nel 2006 è rimasta vedova di Alberto D’Aguanno, apprezzato giornalista Mediaset, padre dei suoi due figli Fabio e Lucia.

I due sono sereni e innamorati e di Zazzaroni, la compagna, in un’intervista, ha dichiarato: “Ivan Zazzaroni è il mio riferimento. Sono stata fortunata a trovare una persona con cui, dopo aver subìto una perdita, un grosso dolore che non passa mai, poter di nuovo condividere valori e progetti”