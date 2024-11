Ivan Zazzaroni, com’era da ragazzo il giudice di Ballando con le stelle

L’aspetto fisico di Ivan Zazzaroni è noto a tutti, ma avete mai visto il giudice di Ballando con le stelle da ragazzo?

Ivan Zazzaroni è un volto amico del piccolo schermo non solo per la sua presenza in tante trasmissioni sportive, ma soprattutto per il ruolo di giudice a Ballando con le stelle. Dopo esserne stato concorrente, infatti, Zazzaroni è stato promosso al ruolo di giudice da Milly Carlucci che si fida totalmente della professionalità del giornalista. Oltre che nei giudizi, Zazzaroni è impeccabile anche nel look. Se, infatti, Mariotto o Fabio Canino in alcuni casi osano sfoggiando outfit particolari, Zazzaroni si presenta sempre con abiti eleganti.

Elemento fondamentale, poi, del look di Zazzaroni, è la capigliatura che è sempre molto folta e vaporosa, ma com’era il giornalista da ragazzo? Ha sempre avuto capelli lunghi come quelli che sfoggia oggi?

Ivan Zazzaroni ieri: ecco com’era da ragazzo il giornalista

Amante del calcio sin da quando era un bambino, Ivan Zazzaroni ha provato a diventare un calciatore professionista, ma a causa di un grave infortunio, ha dovuto reinventarsi. Per non rinunciare alla passione per il calcio, decide di raccontare il calcio da giornalista trovando la propria strada e portando a casa riconoscimenti importanti. Attualmente, oltre ad essere direttore del Corriere della sera, è spesso presente nelle trasmissioni sportive di Mediaset e sky sfoggiando sempre il suo impeccabile stile.

Uno stile che ha sempre avuto anche prima di arrivare in televisione. Essendo molto schivo e riservato della propria vita privata, non ci sono tante foto della sua giovinezza. Una delle poche immagini di Zazzaroni da giovane è quella che vedete qui in alto.

In un’intervista rilasciata ai microfoni della trasmissione di Raidue “I fatti vostri”, ricordando il proprio passato, il giornalista ha raccontato: “Ero buono, buonissimo, mai dato un problema, i genitori hanno dato problemi a me, erano molto giovani, poi sono addirittura migliorato crescendo. Mia mamma aveva 17 anni quando nacqui, al cinema vide Ivan il Terribile e quindi… comunque mi ha detto papà che Ivan gli piaceva per il carattere”.

E sul suo breve passato da calciatore: “Sono stato anche un buon calciatore. Ho giocato in Brasile, c’è di mezzo una ragazza, l’ho conosciuta e sono andato lì in Brasile dove lavoravo e studiavo. Dopo aver smesso di giocare, sapevo che non avrei potuto fare carriera, non avevo la testa, quindi ho deciso di fare il giornalista”.