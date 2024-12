Jeff Bezos, uno degli uomini più ricchi del mondo, fondatore e principale azionista di Amazon, sposerà in seconde nozze il 28 dicembre la attuale compagna, Lauren Sanchez. La cerimonia costerà 600 milioni di dollari e sarà celebrata nel ranch di Kevin Costner, nel Colorado.

La coppia ha prenotato un ristorante di lusso per una celebrazione a tema invernale e dovrebbe ospitare una lista di ospiti costellata di stelle al Dunbar Ranch il 28 dicembre.

Bezos ha sistemato la prima moglie, Mackenzie Scott, con una buonuscita di 36 miliardi di dollari.

Il miliardario Jeff Bezos e la sua fidanzata, Lauren Sanchez, sono pronti a sposarsi in un sontuoso matrimonio ad Aspen, in Colorado, che costerà 600 milioni di dollari, riferisce il Daily Mail. Si dice che la coppia, fidanzata da maggio 2023, abbia scelto Matsuhisa, un elegante ristorante di sushi, come luogo per la loro celebrazione invernale a tema meraviglie.

Bezos divorziato e fidanzato

Il ristorante di lusso che ospita il matrimonio è stato prenotato esclusivamente dal 26 al 27 dicembre per servire una lista di ospiti d’élite e può ospitare circa 180 ospiti, una fonte ha informato il Mail. La sontuosa celebrazione dovrebbe essere un evento ricco di stelle, dopo i festeggiamenti di fidanzamento della coppia a Positano, in Italia, che includevano partecipanti importanti come Bill Gates, Leonardo DiCaprio e la regina Rania di Giordania, come precedentemente riportato da Page Six.

La coppia, che ha annunciato il fidanzamento l’anno scorso, dovrebbe ospitare una sfilata di stelle nel ranch di 160 acri di Kevin Costner. Mentre i dettagli rimangono segreti, i rapporti suggeriscono che la coppia è arrivata ad Aspen durante il fine settimana, suggerendo una celebrazione imminente. Né Bezos né Sanchez hanno finora confermato la notizia.

Ranch e sushi

Tre fonti vicine all’evento hanno informato l’outlet che le nozze sono fissate per il 28 dicembre al famoso Dunbar Ranch. Un altro insider suggerisce che il matrimonio e le celebrazioni di accompagnamento costeranno alla coppia uno sconcertante ammontare di 600 milioni di dollari. All’inizio del Today Show, Sanchez ha versato alcuni fagioli sul suo abito da sposa, ma la coppia è rimasta a bocca chiusa sui loro piani di matrimonio. La coppia, che ha iniziato a frequentarsi nel 2019, si è fidanzata l’anno scorso quando il fondatore di Amazon ha fatto la domanda a bordo del suo superyacht da 500 milioni di dollari.

Si dice anche che gli hotel a cinque stelle ad Aspen sono stati prenotati per accogliere gli ospiti a partire da dopo Natale. Oltre a questi alloggi di lusso, si dice che Bezos abbia assicurato palazzi privati in città per i loro partecipanti di alto profilo.

Gli organizzatori di matrimoni ad Aspen hanno rivelato che Jeff Bezos e Lauren Sanchez stanno facendo di tutto per il loro matrimonio segreto e di alto profilo. La coppia ha arruolato fornitori da tutto il paese, con rigorosi accordi di non divulgazione.