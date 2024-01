Divorzio, caro mi costi: i casi più clamorosi del mondo che hanno lasciato di stucco e a bocca aperta la gente normale nei 5 continenti.

Negli ultimo anni molti divorzi hanno attirato la curiosità dei media e, si pensa, scioccando molte persone per le cifre in ballo.

Amber Heard e Johnny Depp

L’ex coppia di attori di Hollywood, Amber Heard e Johnny Depp, è stata sposata per 15 mesi. Nel 2016, Amber Heard ha chiesto il divorzio da Johnny Depp dal quale ha in seguito ottenuto un assegno di 7 milioni di dollari che ha donato in beneficenza.

Il loro divorzio si è rivelato un cruento percorso ad ostacoli ed è stato per molti mesi sulle pagine dei maggiori quotidiani non solo americani in quanto sia Heard che Depp si sono accusati a vicenda di abusi domestici.

L’ex coppia ha trascorso molti anni a combattersi in tribunale. Dalla causa, persa, intentata da Johnny Depp contro il giornale The Sun che l’aveva definito un picchiatore di mogli a quella del 2022 per diffamazione dove Depp chiamava in causa Heard per un op-ed scritto da lei sul Washington Post nel 2018 in cui lo accusava di abusi domestici subiti anche senza nominarlo.

La giuria concluse che la Heard aveva effettivamente diffamato Depp, condannandola a pagare all’ex marito 15 milioni di dollari per i danni subiti, somma poi ridotta a 10,35 milioni.

La Heard aveva in seguito intentato una contro-causa, vincendo una delle tre cause per diffamazione e ricevendo 2 milioni di dollari.

Sia la Heard che Depp hanno in seguito fatto nuovamente ricorso ma nel dicembre 2022 la Heard ha comunicato di aver patteggiato con l’ex marito Depp. Alla fine, la Heard ha dovuto pagargli 1 milione di dollari che Depp ha donato in beneficenza.

Lo sceicco Mohammed bin Rashid al-Maktoum e la principessa Haya bint al-Hussein

Il divorzio tra il ricco sovrano di Dubai, lo sceicco Mohammed bin Rashid al-Maktoum, e la sua oggi ex moglie, la principessa Haya bint al-Hussein, nel dicembre 2021 è stato lungo e combattuto. Anche perché lo sceicco Mohammed era accusato di presunti tradimenti e minacce.

La CNN aveva riportato che Haya chiedeva 728 milioni di dollari, somma che ha poi ottenuto, per coprire i costi di sicurezza della principessa per il resto della sua vita e per il mantenimento dei loro due figli, Al Jalila Bint Mohammed Bin Rashid Al Maktoum e Sheikh Zayed Bin Mohammed Bin Rashid Al Maktoum.

Bill Gates e Melinda French Gates

Il 3 maggio 2021, dopo 27 anni di matrimonio, il cofondatore di Microsoft, il miliardario e filantropo Bill Gates e la moglie filantropa Melinda French Gates annunciavano il loro divorzio sorprendendo tutti.

Dai documenti del tribunale si evinceva che l’ex coppia aveva un accordo di separazione privato ma non un accordo prematrimoniale. Il loro è stato un divorzio consenziente e senza strascichi giudiziari.

L’ex coppia ha dichiarato in un comunicato che continuerà a gestire insieme la propria fondazione, chiamata Gates Foundation, per aiutare tutto il mondo.

La Fondazione ha un valore di oltre 40 miliardi di dollari, mentre il patrimonio di Bill Gates è di oltre 130,5 miliardi di dollari. Insieme Bill e Melinda possedevano molte proprietà per un valore di svariati milioni di dollari.

Madonna e Guy Ritchie

Il divorzio tra la pop star internazionale americana Madonna e l’ex marito, il regista britannico Guy Ritchie, sarebbe stato uno dei più costosi al mondo.

La coppia è stata sposata dal 2000 ed ha divorziato nel 2008.

Secondo alcuni tabloid sarebbe stata una separazione dolce e si dice che Madonna abbia pagato a Guy una cifra compresa tra i 76 e i 92 milioni di dollari. Si sarebbe chiusa dopo mesi di battaglie in tribunale la guerra tra Madonna e l’ex marito Guy Ritchie per l’affidamento del figlio Rocco.

L’icona del pop e il suo regista hanno raggiunto un accordo senza nemmeno dover presenziare di fronte al giudice.

Jeff Bezos e Mackenzie Scott

Jeff Bezos, fondatore-CEO di Amazon e uno degli uomini più ricchi del mondo, ha annunciato nel 2019 il divorzio dalla moglie, la scrittrice-filantropa americana Mackenzie Scott, dopo un matrimonio durato 25 anni.

Una decisione che secondo alcune dichiarazioni alla stampa da parte del milionario non influenzerà i rapporti di amicizia e di rispetto reciproco a tutela anche della loro famiglia.

Secondo fonti giornalistiche Jeff avrebbe dato a Mackenzie 36 miliardi di dollari dopo la conclusione del loro divorzio, cifra che l’ha resa una delle donne più ricche del mondo. Tuttavia, Mackenzie ha donato 1,7 miliardi di dollari in beneficenza entro il giugno 2020 e continua a donare questo denaro alle ONG.

Il terzo matrimonio di Shoaib Malik

È recente la notizia che l’ex capitano della squadra di cricket pakistana, Shoaib Malik, si è sposato per la terza volta con l’attrice televisiva pakistana Sana Javed.

Le voci sul possibile divorzio tra Malik e la sua seconda moglie, Sania Mirza, erano ancora in circolazione sino alla notizia del nuovo matrimonio ma poi la famiglia di Sania ha confermato che la donna aveva concesso il Khula, un divorzio unilaterale secondo l’Islam.

Non si conoscono gli accordi intercorsi per gli alimenti. Si conosce invece l’entità dei due patrimoni. Secondo quanto riportato dalla stampa, il patrimonio netto di Sania Mirza è di oltre 20 milioni di euro, quello di Shoaib Malik è uguale. Questo rende il loro divorzio uno dei più importanti nel mondo dello sport.

https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/relationships/love-sex/most-expensive-divorces-in-the-world-that-shocked-people/photostory/107118247.cms?picid=107118259