Jessica Morlacchi: età, studi, dove vive, Memo Remigi, lavoro, fidanzato, com’era prima

Tutto quello che c’è da sapere su Jessica Morlacchi: dall’esordio con i Gazosa al titolo di studio e fidanzato.

Diventata famosa da giovanissima, Jessica Morlacchi è una giovane donna con una voce straordinaria e ancora tanti sogni da realizzare. Nata a Roma il 17 luglio 1987, Jessica Morlacchi è diventata famosissima quando era ancora adolescente con il gruppo dei Gazosa con cui ha anche vinto il Festival di Sanremo 2001 nella categoria Nuove Proposte con la canzone Stai con me (Forever).

Conquistato il successo, Jessica ha continuato a dedicarsi alla musica, ma si è anche lanciata in nuove avventure professionali accettando di partecipare a diverse trasmissioni tv come The Voice of Italy, Ora o mai più e Tale e Quale Show. Recentemente, ha fatto parte del cast fisso di Oggi è un altro giorno, il programma di Raiuno condotto da Serena Bortone dove è stata coinvolta nella bufera che ha portato all’allontanamento di Memo Remigi dal programma in seguito ad un presunto palpeggiamento davanti alle telecamere. A settembre 2024, infine, entra ufficialmente nella casa del Grande Fratello come concorrente.

Jessica Morlacchi: com’era all’inizio della carriera

Legatissima ai genitori, Jessica vive con i genitori e, del rapporto che ha con loro, ha parlato nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Oggi è un altro giorno. “Io dormo in camera con mia madre. Abbiamo mandato via papà perché lui ci dice di spegnere la televisione mentre noi vogliamo continuare a guardarla mentre mangiamo un gelato”, aveva raccontato a Serena Bortone.

Dopo il successo, Jessica ha vissuto momenti davvero difficili soffrendo di attacchi di panico: “Si è rotto qualcosa, forse le scatole, per una vita così piena di responsabilità: eravamo bambini ma abbiamo fatto una vita da grandi. Il mio corpo se ne è accorto, ho iniziato a soffrire di attacchi di panico, ma io non sapevo riconoscerli. Ho chiesto aiuto e lo psicologo mi disse che ero sotto stress e che mi dovevo fermare un attimo. Il primo attacco di panico l’ho avuto a 15 anni”.

Per quanto riguarda la vita privata, Jessica è molto discreta e riservata, ma nel video di presentazione per il Grande Fratello 2024, ha raccontato di essere single e di essere alla ricerca di un fidanzato. Tuttavia, essendo molto gelosa, la Morlacchi ha spiegato di volere un fidanzato che viva a Roma, la sua città. Sognatrice e romantica, ha anche un carattere peperino e senza peli sulla lingua e, pur essendo trascorsi anni dalla foto che vedete qui in alto, non è cambiata tantissimo neanche fisicamente.