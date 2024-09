Joker: Folie à Deux, trailer, cast e trama del sequel con Joaquin Phoenix

Il 2 ottobre esce in sala Joker: Folie à Deux, con protagonisti Joaquin Phoenix e Lady Gaga. Scopriamo trailer, cast e trama del film. Era il 2019 e nelle sale usciva Joker di Todd Phillips, con protagonista Joaquin Phoenix nei panni di uno dei personaggi più amati del cinema e dei fumetti. Il successo al botteghino fu straordinario e il film ricevette valutazioni molto positive da pubblico e critica, oltre a una valanga di candidature agli Oscar e due statuette (quella per miglior attore protagonista a Joaquin Phoenix e quella per la migliore colonna sonora).

Si era subito intuito all’epoca che il mito di quel Joker non si sarebbe fermato e l’idea per un sequel era già nell’aria. Quest’anno, infatti, esce Joker: Folie à Deux, sequel diretto del primo capitolo. Il film sarà in sala dal 2 ottobre. Scopriamo trailer, cast e trama.

Joker: Folie à Deux, la trama del film

Arthur Fleck, noto come Joker, è stato arrestato in seguito alle azioni omicide che lo hanno coinvolto e che hanno terrorizzato, e infiammato, la città di Gotham. Dopo il suo arresto, Arthur viene recluso nell’ospedale psichiatrico di Arkham. Qui conosce Harley Quinn: un incontro che cambierà per sempre la sua vita. Tra i due nasce qualcosa di speciale, una sintonia davvero unica, grazie alla quale si comprendono alla perfezione. Al termine della loro detenzione, Arthur e Harley vengono rilasciati ma non sono minimamente intenzionati a separarsi, pronti anzi a vivere una nuova vita, una tragica e folle avventura insieme.

Joker: Folie à Deux, cast e trailer

Tutti abbiamo nella mente il ricordo della magnifica e spregiudicata interpretazione di Joaquin Phoenix nel primo Joker. L’attore torna a vestirne i panni in questo attesissimo sequel. Al suo fianco ci sarà la cantante e attrice Lady Gaga, che interpreta il ruolo di Harley Quinn. A completare il cast, troviamo nomi di alto livello come quelli di Brendan Gleeson, Catherine Keener e Steve Coogan.

Di seguito il trailer del film Joker: Folie à Deux, in sala dal 2 ottobre.