Kanye West e Bianca Censori sarebbero in procinto di divorziare. È questo l’ultimo gossip che arriva dagli Stati Uniti. Dopo l’apparizione della coppia ai Grammy, dove la modella ha sfoggiato un nude look, il rapper è stato travolto dalle polemiche per le sue frasi naziste scritte su X, nelle quali elogiava Hitler e attaccava gli ebrei. Settimane intense di attenzione mediatica su di loro, che ora potrebbe avere un ulteriore colpo di scena: l’annuncio della fine del matrimonio.

Secondo quanto riferito dal Daily Mail, a Censori spetterebbe un assegno di 5 milioni di dollari. Una fonte vicina al cantante ha confermato che la coppia si è ormai lasciata e che nei prossimi giorni si prevede che verrà presentato un ricorso legale per porre fine al matrimonio. Il portavoce del rapper ha smentito, ma dai due non c’è stata alcuna dichiarazione ufficiale. West era già stato sposato in passato con l’imprenditrice e influencer Kim Kardashian, insieme alla quale ha quattro figli, North, Chicago, Saint e Psalm.