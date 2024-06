Kanye West, nuovi scandali: la moglie Bianca Censori esibisce il sedere, Lauren Pisciotta (nella foto) fa causa per molestie

Il rapper Kanye West ancora una volta ha dato scandalo con la moglie, la siculo-australiana Bianca Censori che ha esibito il suo sedere in giro per Tokyo indossando uno sfacciato body perizoma.

In quegli stessi giorni, una ex assistente del rapper, Lauren Pisciotta, dal cognome anche lei di discendenza siciliana, gli ha fatto causa per molestie sessuali.

La moglie di Kanye West, Bianca Censori, ha messo in scena un’altra esibizione di stile sbalorditiva sfoggiando il suo sedere in body con perizoma per un giro di shopping a Tokyo.

Censori, 29 anni, ha mostrato il suo fondoschiena in un body color crema a coste mentre sceglieva articoli di lusso con West, 47 anni.

La star ha mostrato le sue gambe toniche nel completo succinto che ha abbinato a scarpe di gomma bianche mentre camminava attraverso un centro commerciale.

Le ciocche dei suoi capelli, notano Eve Buckland d Jacqueline Lindenberg sul Daily Mail, erano raccolte in un elegante chignon mentre teneva per mano il rapper, che indossava un’eccentrica tuta da hginnastica bianca con cappuccio.

Bianca – che in precedenza aveva rischiato di essere bandita da Venezia per i suoi abiti osé – si è anche rivelata senza reggiseno indossando un completo trasparente, lasciando i commessi scioccati dal suo abbigliamento.

All’inizio di questo mese, riferisce sempre il Daiy Mail, l’ex assistente di Kanye, Lauren Pisciotta, gli ha fatto causa per molestie sessuali. Ha anche accusato la star di licenziamento illegittimo e di violazione del contratto.

Dopo essere stato citato in giudizio dalla sua ex dipendente, il rapper – che si fa chiamare anche Ye – ha reagito sostenendo di averla licenziata per condotta “lasciva e squilibrata” e di aver anche chiesto un enorme stipendio di 4 milioni di dollari.

Nella causa, Lauren ha anche affermato che sia West che Censori, in una delle tante telefonate sessualmente esplicite, si erano vantati di aver fatto un’orgia in cinque persone

Pisciotta ha affermato nella denuncia depositata presso la Corte Superiore di Los Angeles che West le inviava spesso messaggi di testo e immagini espliciti.

Questi includevano video di se stesso mentre faceva sesso e condivisioni eccessive sulla sua vita sessuale in quello che lei sosteneva fosse uno sforzo per convincerla a unirsi a loro, ha detto.

La causa spiegava che parte dei suoi compiti – che implicavano essere a disposizione di West24 ore al giorno – era organizzare il trasporto affinché le donne potessero incontrarlo.

“In una di queste occasioni, nell’agosto 2022, dopo che [Pisciotta] aveva organizzato un passaggio con Uber, Kanye West a.k.a. Ye e Bianca Censori la chiamarono per discutere dell’orgia (a cinque) a cui avevano partecipato il giorno prima”. Pisciotta afferma anche che una volta West le chiese di togliersi il cardigan mentre era nell’ufficio u”perché disse” copriva troppa”.”

“Più tardi quella sera in ufficio, Kanye West, alias Ye, ha chiesto a Bianca Censori e ad altre ospiti donne di fare sesso orale su di lui e sui suoi ospiti uomini nello spogliatoio dell’ufficio”, afferma la causa.

‘Kanye West era estremamente sconvolto e arrabbiato perché [Pisciotta] usciva o faceva sesso con qualcun altro, ma non con lui.”

Pisciotta ha affermato che West le aveva detto che era eccitato dal suono della sua voce e spesso si divertiva mentre le parlava al telefono, chiedendole se poteva “sentire o indovinare cosa stava facendo”.

Una volta, afferma Pisciotta, West le ha inviato una foto di una coppia che si abbracciava durante il sesso, scrivendo “quando dico che ho bisogno di un abbraccio, questo è ciò che intendo”. La foto e il presunto messaggio di testo sono allegati alla causa.

Nella causa, Lauren Pisciottaa, che è stata anche una star di Only Fans , ha anche affermato che una volta West ha detto che aveva bisogno di parlarle dentro la sua stanza.’

Entrarono nella sua stanza e lui chiuse la porta, intrappolandoli insieme perché la porta non poteva essere aperta dall’interno, afferma rlei.

West poi si sdraiò sul letto e si masturbò sotto le coperte finché non si addormentò mentre lei sedeva di fronte a lui su una sedia.

Pisciotta nella causa ha affermato che la West “le ha chiesto costantemente della sua vita sessuale attuale e passata” e ha insistito per conoscere i dettagli intimi.

Pisciotta ha affermato che altre volte West le ha chiesto di fare sesso con lei, incluso quando l’ha seguita in bagno durante una cena di lavoro e le ha chiesto di fare una cosa a tre con lui, e quando l’ha messa su FaceTime a casa con un amico e le ha chiesto di fare sesso telefonico con l’amico.

Lauren ha anche affermato che West le ha inviato numerosi messaggi di testo espliciti e video sul sesso, incorporando scenari che coinvolgono gare di corse e tradimenti.

‘Vedi, il mio problema è che ho voglia di scopare, ma poi dopo che ho scopato voglio che una ragazza mi dica quanto sono stati scopati mentre li scopo. Allora voglio che mi tradisca”, si leggerebbe.

Kanye West ha replicato alle accuse, affermando di avere licenziato Pisciotta per vari motivi, tra cui che Pisciotta non essendo qualificata per la posizione, chiedeva uno stipendio di 4 milioni di dollari oltre che a causa della sua condotta “lasciva e sfrenata”.

Un suo legale ha detto a TMZ che le accuse di Pisciotta sono “prive di fondamento”, accusandola di “ricatto ed estorsione”.

“In risposta a queste accuse infondate, West intenterà una causa contro la signora Pisciotta, che lo ha perseguitato sessualmente per costringerlo a lavorare e altri benefici materiali, per poi impegnarsi in ricatti ed estorsioni quando le sue avances sono state respinte.”

Il rappresentante di Kanye ha anche affermato che Lauren ha rubato il telefono della star per cercare di eliminare prove che contraddicessero le affermazioni nella sua stessa causa.

Altri vicini a West hanno inoltre affermato che, oltre alle ingenti richieste di stipendio, aveva anche richiesto articoli costosi e stravaganti, come una borsa Birkin e una Lamborghini. Il suo rappresentante ha anche affermato a TMZ che Lauren aveva inviato dei nudi al rapper e “sollecitato” la star per fare sesso.

Quando Kanye si è rifiutata di seguire l’esempio con ciò che aveva richiesto, il suo rappresentante ha detto allo sbocco che Lauren avrebbe tentato di estorcerlo e ricattarlo, chiedendogli ingenti somme di denaro prima di scegliere di intentare una causa.