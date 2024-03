Il rapper Kanye West, ex marito di Kim Lardashian, continua a provocare polemiche: mentre gli eredi di Donna Summer lo hanno citato in giudizio per violazione del copyright, il suocero, cioè il padre della moglie Bianca Censori, vuole mettere uno stop all’esibizione delle nudità della giovane donna.

Prima Donna Summer. Il vedovo della indimenticabile cantante di Love to love you baby ha citati in giudizio West per la sua ultima canzone, “Good (Don’t Die)” tratta dall’album “Vultures 1”. Rolling Stone la riferisce così.

L’ennesimo pasticciaccio è cominciato sabato 10 febbraio, quando il profilo Instagram ufficiale dell’artista (in memoriam) ha condiviso una storia in cui si affermava che il brano Good (Don’t Die), contenuto in Vultures, utilizzasse un campionamento non autorizzato della hit di Summer I Feel Love. Questo il testo: «Kanye West ha chiesto il permesso di usare I Feel Love di Donna Summer, gli è stato negato, e di tutta risposta ha cambiato le parole, o le ha fatte cantare da qualcun altro, forse ha usato l’Intelligenza Artificiale, ma comunque si parla di violazione del diritto d’autore!!!» La parte di brano incriminata riguarderebbe il ritornello, in cui le parole Oh, I’m alive, I’m alive, I’m alive, I’m alive sembrerebbero cantate sullo stesso arrangiamento di quelle di I Feel Love, semplicemente con voce cambiata. Ora, e plausibilmente in attesa di nuovi sviluppi sulla vicenda, Spotify ha eliminato Good (Don’t Die) dalla tracklist ufficiale di Vultures (originariamente tra Beg Forgiveness e Problematic).

Leo Censori, il 69 enne padre di Bianca Censori. che ne ha 27, ha detto che vuole affrontare Kanye West per paura che stia strappando sua figlia dalla sua famiglia e trasformandola in una “merce spazzatura”. Forse ha in mente il video di Kim Kardashian. Leo Censori, australiano di origine italiana il cui fratello è implicato nella malavita di Melbourne, avrebbe espresso interesse a sedersi con il rapper per parlare del suo recente comportamento, hanno detto fonti al Daily Mail.

“Il padre di Bianca, Leo, vuole incontrarsi con Kanye e chiedergli a cosa diavolo sta pensando quando fa sfilare Bianca in giro come un pony trofeo nudo e trash”, ha detto allo sbocco una fonte vicina a Bianca.

“Vuole chiedere a Kanye cosa farebbe se le sue figlie North, o Chicago, fossero viste in pubblico seminude in abiti incoraggiati dai loro mariti.”

“Sa che non c’è alcuna possibilità che Kanye permetta una cosa del genere per le sue figlie, quindi non ha senso incoraggiarlo per sua moglie”.

Gli exploits di Bianca Censori sono rinomati. Da quando è stata vista circolare praticamente nuda a Firenze e Venezia, alla recente analoga esibizione al Super Bowl in California, alle immagini di lei a sedere scoperto in cucina diffuse sul web.