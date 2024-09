Kate Middleton, la “figuraccia” per il ritorno a scuola dei figli

Kate Middleton è alle prese con il ritorno a scuola dei figli: la Principessa, però, è stata la protagonista di una figuraccia.

Per tutti i bambini è arrivato il momento di tornare a scuola e tra questi ci sono anche George, Charlotte e Louis, i figli di William e Kate che, dopo aver trascorso un’estate con i genitori e i nonni, sono pronti a tornare sui banchi di scuola. Come tutte le mamme, la Principessa Kate, nonostante sia impegnata a combattere la sua battaglia contro il cancro, non sta lasciando nulla al caso e si sta occupando di tutto ciò che serve ai suoi bambini per affrontare il nuovo anno scolastico.

Tra libri, divise e materiale vario, sono davvero tante le cose da acquistare e Kate che ha scelto di mettere i suoi bambini al primo posto, si sta occupando personalmente di tutto. Il desiderio di ogni genitore è rendere assolutamente speciale il ritorno a scuola dei propri bambini ma a tutti capita di commettere qualche errore e anche la principessa Kate non ne è stata esente.

La gaffe della Principessa Kate per il ritorno a scuola dei figli George, Charlotte e Louis

Il Principe George, la Principessa Charlotte e il Principe Louis torneranno a scuola, alla Lambrook School, la prossima settimana, istituto che frequentano dal 2022, anno in cui la famiglia reale si è trasferita all’Adelaide Cottage a Windsor. I bambini indosseranno le loro impeccabili divise anche se, in passato, la Principessa Kate ha rischiato di mandare a scuola i bambini con le scarpe sbagliate.

Tutto è accaduto nel 2018 quando la Principessa, insieme ai figli più grandi, fu avvistata presso il grande magazzino Peter Jones di Londra per acquistare nuove scarpe per il rientro a scuola. Cosa comune è portare con sè dei calzini per comprare il numero giusto ma Kate commise il grave errore di dimenticarli. Come racconta il portale DiLei, all’epoca, George e Charlotte indossavano dei sandali e per provare le nuove scarpe furono costretti ad indossare i calzini presi in prestito da mamma Kate dal magazzino.

Quest’anno, invece, Kate non ha commesso alcun errore organizzando in anticipo il rientro a scuola di George, Charlotte e Louis che, oltre a frequentare le lezioni, potranno divertirsi con i compagni utilizzando il campo da golf a nove buche, la piscina da 25 metri e il campo da cricket presenti all’interno dell’istituto. Per George, poi, il prossimo anno, si apriranno le porte dell’Eton College che ha frequentato anche papà William anche se Kate sogna per il figlio un istituto diverso.