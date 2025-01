Ad un anno dalla scoperta del cancro Kate Middleton torna in ospedale dove è stata operata. Normale visita di controllo?

L’emozione sicuramente è di quelle profonde, perchè ripercorrere i momenti cruciali che l’hanno condotta alla chemioterapia preventiva, per Kate Middleton non dev’essere stata proprio una passeggiata. Eppure la principessa del Galles non si è tirata indietro.

Non si stratta di una normale visita di controllo, ma di una cosa voluta per stare vicina ai pazienti oncologici che stanno combattendo la sua stessa guerra. La futura regina dell’ Inghilterra è ormai, come si può ovviamente immaginare, sensibilissima a questo tema, avendolo provato sulla sua stessa pelle.

E così Kate ritorna sotto le luci dei riflettori all’interno del contesto che più l’ha ferita nella sua intera vita, in quel mondo che lei ha visto da vicino e che ha bisogno di tanta forza e tanto sostegno dall’esterno. Come lei lo ha avuto dalle persone più care intorno a lei, cominciando dal principe William.

Il sostegno della principessa ai malati di cancro

Kate Middleton in queste ultime ore si è recata al Royal Marsden Hospital di Londra: non si tratta di un ospedale qualunque ma della struttura dove ha ricevuto le cure per il cancro diagnosticatole nel 2024 e di cui il principe William è il presidente. L’anno appena trascorso per la principessa sarebbe da cancellare, ma è anche ricco di sentimenti intensi e portatore di nuove visioni sulla vita.

Dopo aver compiuto 43 anni lo scorso 9 gennaio, Kate è tornata in ospedale per offrire conforto ai pazienti, molti dei quali ha conosciuto durante il suo percorso di terapia. “Volevo venire a mostrare il mio sostegno per il fantastico lavoro che si sta svolgendo qui – ha chiosato la principessa – e per coloro che stanno affrontando una terapia, attraversando un periodo così difficile. State bene? C’è luce alla fine del tunnel, è stato un piacere incontrarvi e vi auguro buona fortuna. Siete in ottime mani”

Durante questa visita, uno dei suoi primi impegni ufficiali “da sola” senza William, da oltre un anno, la principessa si è mostrata emozionata, affermando che entrare nell’ospedale fosse “piuttosto piacevole” dopo le numerose visite rassicuranti ricevute. Kate ha trascorso del tempo parlando con i pazienti, abbracciandoli, e partecipando alle attività di pet therapy con il cane mascotte dell’ospedale. Ha elogiato il lavoro dello staff e ha incoraggiato i pazienti, augurando loro di trovare forza e luce nonostante le difficoltà.

Kate Middleton ha concluso un ciclo di chemioterapia preventiva a settembre 2024 e ha dichiarato di sentirsi bene e di essere pronta a tornare pienamente ai suoi impegni ufficiali, sottolineando l’importanza del sostegno nei momenti difficili.