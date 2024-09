Kate, riappare in pubblico, ma il dettaglio fa preoccupare tutti

Kate riappare in pubblico in compagnia del marito William ma un dettaglio fa ancora preoccupare tutti per la sua salute.

Kate Middleton, dopo aver annunciato la fine della chemioterapia a cui si è sottoposta dopo la diagnosi di tumore, è riapparsa finalmente in pubblico per la gioia dei sudditi inglesi. Gli ultimi mesi sono stati difficili per la Principessa che, lontana dagli impegni ufficiali, ha trascorso la maggior parte del tempo in famiglia continuando a curarsi per vincere la battaglia più importante.

Dopo settimane in cui il mondo è stato con il fiato sospeso, è finalmente arrivato l’annuncio che tutti stavano aspettando anche se, il medico che ha seguito Kate durante la malattia, ha frenato l’entusiasmo ricordando che il tumore non è stato ancora sconfitto del tutto.

Rivedere Kate in pubblico ha rassicurato tutti anche se un dettaglio non è sfuggito agli esperti della casa reale inglese, sempre molto attenti ad osservare minuziosamente abbigliamento e gesti di ogni membro. Kate, dunque, apparentemente, sfoggia il suo miglior sorriso, ma come sta davvero?

Kate Middleton passeggiata con il Principe William: cosa hanno notato i sudditi

Kate Middleton, la mattina del 22 settembre, insieme al Principe William, a Re Carlo e alla Regina Camilla, ha partecipato alla funzione domenicale nella chiesa di Crathie Kirk a Balmoral come fa sapere il Daily Mail. Kate è stata pizzicata dai fotografi in auto con il marito che era al posto di guida. Nessun autista per la coppia che ha preferito muoversi in totale libertà, senza alcuna guardia o autista intorno.

Non è la prima volta che Kate è stata immortalata durante la lotta contro il tumore. La principessa, infatti, era stata pizzicata mentre si recava alla funzione nella chiesa di Crathie Kirk a fine agosto. All’inizio della scorsa settimana, invece, la Principessa è tornata ufficialmente a lavoro.

Il ritorno in pubblico di Kate, tuttavia, ha sollevato anche dubbi e perplessità. La scelta di non avere l’autista per l’auto sarebbe stata interpretata come la volontà di proteggere ancora la privacy della Principessa la cui salute continua a preoccupare essendo in quella che i medici chiamano fase di remissione.

La Principessa, infatti, sta tornando lentamente a tutte le sue attività ma il rischio incombe e la volontà della Royal Family sembrerebbe essere quella di proteggerla da ogni speculazione che potrebbe scatenarsi anche per un semplice malessere. William, dunque, sta continuando a mettere al primo posto il benessere della moglie proteggendola da rumors e pettegolezzi.