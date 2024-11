Kate, scatta il bacio proibito con lui in pubblico: cosa è successo

Tra tutti i membri della famiglia reale, Kate Middleton è l’unica che può permettersi di baciare il Re Carlo in un determinato modo.

Kate Middleton non è solo uno dei membri della famiglia reale inglese più amati dai sudditi inglesi, ma è anche quella che, più di altri, può permettersi determinati gesti. Sin da quando è entrata nella famiglia reale, Kate Middleton ha conquistato l’affetto di tutti con i modi dentili, genuini e sempre composti. Mai un errore, mai un gesto fuori posto e mai una gaffe per la futura regina d’Inghilterra.

Kate, infatti, è l’unica che può permettersi gesti confidenziali nei confronti di Re Carlo non solo nelle occasioni private, ma anche nei momenti pubblici. Senza badare al protocollo, infatti, la moglie del Principe William, in passato, ha baciato con affetto Re Carlo poggiandogli anche le mani sulle spalle.

Kate Middleton e il gesto pubblico con Re Carlo

Tra Kate Middleton e Re Carlo c’è un rapporto di profonda stima e affetto che si è solidificato ancora di più da quando entrambi hanno cominciato a combattere contro il tumore. Il padre di William ha sempre avuto una profonda ammirazione per la nuora a cui concede anche gesti pubblici che il protocollo reale non prevede come il bacio in pubblico con le mani sulle spalle del suocero.

Tutto risale al 2021 durante la prima del film su James Bond, No Time to Die. Carlo e Camilla incontrarono William e Kate alla Royal Albert Hall. Prima di entrare nella sala per la visione del film, Carlo e Kate si salutarono con un affettuoso bacio sulla guancia. Un gesto di semplice affetto che, però, conferma il profondo legame che c’è tra i due.

Con il tempo, Carlo e Kate si sono uniti sempre di più. Nella nuora, infatti, Carlo ha sempre riconosciuto una persona fondamentale per la vita di William riuscendo a mitigare la parte più spigolosa del suo carattere. Grazie alla presenza di Kate, William e Carlo si sono uniti sempre di più formando una squadra perfetta per la guida del Regno.

Il tumore contro cui entrambi stanno combattendo, poi, li ha uniti ancora di più. Insieme, hanno affrontato il momento più difficile della loro vita e per dimostrarle tutto il suo affetto, Re Carlo, rivolgendosi a Kate chiamandola “la mia adorata nuora“. Inoltre, durante i giorni in cui Kate era ricoverata in clinica, Carlo ha scelto di andare a trovarla per verificare con i propri occhi le sue condizioni di salute.