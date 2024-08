Katia Ricciarelli e Pippo Baudo, la vicina di casa spiffera tutto: perché hanno divorziato

Perché Katia Ricciarelli e Pippo Baudo hanno divorziato? Una vicina di casa dell’ormai ex coppia spiffera tutto.

Sono passati anni da quando il matrimonio tra Katia Ricciarelli e Pippo Baudo è finito, ma in tanti si chiedono ancora quale sia stata la causa del divorzio. Per diverso tempo la cantante lirica e il conduttore hanno formato una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo italiano. Entrambi, quando si conobbero, erano all’apice della carriera e la loro unione attirò immediatamente l’attenzione non solo del pubblico e degli addetti ai lavori.

Quello della Ricciarelli e di Pippo Baudo sembrava un amore da favola coronato dal matrimonio e, pur non avendo avuto figli, i due artisti sembravano molto uniti. Poi l’annuncio della separazione, il divorzio e una serie di indiscrezioni sui presunti motivi della rottura a cui, oggi, si aggiunge la versione della vicina di casa che potrebbe dare maggiori informazioni su questo strano avvenimento.

Divorzio Katia Ricciarelli e Pippo Baudo: la vicina di casa svela la causa

L’amore tra Pippo Baudo e Katia Ricciarelli è stato maturo e consapevole, arrivato quando entrambi avevano avuto già esperienze importanti. All’epoca, infatti, lui aveva 50 anni e lei 43 e, travolti dalla passione, convolarono a nozze dopo appena cinque mesi. Il matrimonio, celebrato nel 1986, è durato ben 18 anni e nessuno si sarebbe mai aspettato l’annuncio della separazione che, invece, arrivò nel 2007.

Nell’annunciare al mondo la scelta di separarsi, la cantante lirica e il conduttore non svelarono la causa ma a spifferare qualche dettaglio in più, anni dopo, è stata una vicina di casa. Secondo la donna, come ha poi riportato il settimanale Chi, a scatenare la spaccatura profonda e, successivamente, la rottura totale, sarebbe stata la mancanza di dialogo.

Una versione confermata, successivamente, dalla stessa Ricciarelli che, parlando della fine del matrimonio con Baudo, ai microfoni del programma radiofonico I Lunatici, ha detto: «Forse la mancanza di dialogo, perché io ero spesso fuori mentre lui aveva il suo lavoro in Italia. Il dialogo secondo me non va mai dimenticato. Lo consiglio a tutte le coppie: non dimenticatevi mai di parlare, di litigare anche. Questo ci ha fatto del male, per questo ci siamo separati».

Una confessione a cuore aperto per lei, che nel corso degli anni è maturata e anche parecchio. Si è infatti rimessa in gioco soprattutto professionalmente accettando, ad esempio, di partecipare al Grande Fratello Vip di cui è stata concorrente in un’edizione passata insieme a Manila Nazzaro che ha affrontato, a sua volta, un divorzio ma che oggi è felice accanto al marito Stefano Oradei con cui regala simpatici siparietti ai fan.