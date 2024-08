“Senti chi parla…”, il botta e risposta su Instagram tra Manila Nazzaro e il marito Oradei scatena i fan

Simpatico botta e risposta tra Manila Nazzaro e il marito Stefano Oradei: a scatenare tutto è una foto dell’ex maestro di Ballando.

“Tra moglie e marito non mettere il dito” recita un famoso detto popolare e i fan di Manila Nazzaro e Stefano Oradei hanno rispettato alla lettera il proverbio assistendo in silenzio al siparietto social tra i due.

Sposati da poco più di due mesi, l’ex Miss Italia e l’ex maestro di Ballando con le stelle sono molto social e, ogni giorno, pubblicano sui rispettivi profili Instagram tanti contenuti in cui si mostrano non solo sempre più innamorati, ma anche molto affiatati.

Oltre a coccolarsi e a ballare insieme, la Nazzaro e il marito Oradei si divertono anche a scattare fotografie. Solitamente, Manila è la fotografa di Stefano e viceversa e gli scatti che poi pubblicano su Instagram sono davvero sensazionali. Tuttavia, nelle scorse ore, una foto di Stefano Oradei in costume ha provocato la reazione di Manila a cui ha prontamente replicato il ballerino.

Stefano Oradei in costume: Manila Nazzaro commenta e il marito risponde

Addominali scolpiti, pettorali ben definiti e gambe muscolose per Stefano Oradei che, come tutti i ballerini, sfoggia un fisico in perfetta forma mentre, a bordo piscina, posa in costume davanti all’obiettivo della moglie Manila Nazzaro.

Soddisfatto del risultato ottenuto, l’ex maestro di Ballando con le stelle ha pubblicato la foto su Instagram scatenando la reazione dei fan. Pioggia di like e di commenti per il ballerino che, tuttavia, ha risposto ad un unico complimento: quello dell’ex Miss Italia.

“Troppo facile scattarti foto”, ha scritto Manila Nazzaro commentando la bellezza del marito che ha deciso di rispondere alla sua dolce metà così – “Senti chi parla, la donna più bella della galassia”. Un siparietto dolce e da innamorati quello tra Manila Nazzaro e il marito che vivono liberamente il proprio amore postando tantissimi contenuti sui social.

Tornati dal viaggio a New York fatto insieme ai figli di lei per festeggiare i 18 anni del primogenito, Manila e Oradei stanno continuando a godersi l’estate tra mare, sole e tanto divertimento.

Insieme, infatti, sfoggiano le doti da ballerini durante le serate le serate con gli amici e chissà che, un giorno, Manila non possa diventare una concorrente di Ballando con le stelle, programma che ha permesso ad Oradei di diventare molto popolare. Nel frattempo, si gode il matrimonio con Stefano evitando di commentare la reazione dell’ex Lorenzo Amoruso al fatidico sì.