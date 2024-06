Katie Price sfrattata, in bancarotta, si consola: è una casa maledetta

Katie Price, diva inglese dei reality, costretta dal giudice del fallimento a lasciare la sua super villa da 11 stanze, costata 2 milioni di sterline, si consola dicendo che la casa, denominata Mucky Mansion, è colpita da una maledizione e aggiunge che è felice di essere stata cacciata

Ora Katie Price, che ha 46 anni e 5 figli, si è trasferita in una casa con quattro camere da letto in un villaggio del Sussenon molto distante.

La casa maledetta di Katie Price

Mucky Mansion “è un luogo assolutamente maledetto. La mia ansia è peggiorata con quella casa. C’è stato un punto in cui non potevo nemmeno camminare lungo il vialetto senza avere un attacco di panico”, ha aggiunto. “Ho avuto una terapia per la casa. Non sarei mai dovuta tornare lì. Ora che ne sono uscita è la cosa migliore che abbia mai fatto”, riferisce Charlotte McIntyre del Mirror.

Nel frattempo, i nuovi vicini di Katie Price hanno minacciato di vendere la loro casa dopo aver scoperto che la star dei reality si è trasferita nella loro “zona tranquilla”. Il personaggio televisivo paga quasi 5.000 sterline al mese per la sua nuova proprietà con quattro camere da letto, ma non tutti i suoi nuovi vicini sono contenti della scelta della nuova dimora di Katie.

La Mucky Mansion da 2 milioni di sterline di Katie Price è stata invasa dagli ufficiali giudiziari il giorno dello sfratto, racconta, sempre sul Mirror, Susan Knox.

Oltre 10 funzionari si sono presentati alla proprietà da 2 milioni di sterline poiché l’ex modella glamour, 46 anni, verrà ufficialmente sfrattata oggi. Questa mattina, alle 10, cinque veicoli sono entrati nella proprietà. Gli ufficiali giudiziari, accompagnati dal personale di sicurezza ritenuto in attesa di mettere in sicurezza il sito dopo che un creditore ipotecario si è ripreso le chiavi, sono arrivati ​​alla proprietà.

Ciò fa seguito a un avviso di sfratto notificato alla star del reality all’inizio di quest’anno nel mezzo della sua continua lotta per la bancarotta. Secondo quanto riferito, una lettera, precedentemente individuata da The Sun, era attaccata a un recinto fuori dalla proprietà, dando istruzioni a Katie – che si ritiene stia facendo il suo 17esimo lavoro di tette questa settimana – di lasciare i locali.

Quando gli ufficiali giudiziari e i funzionari della banca sono arrivati ​​alla proprietà, la casa era ricoperta di spazzatura, incluso un enorme cartello arrugginito alto 5 piedi con il nome di sua figlia, Princess, che è stato gettato nel mucchio di letame vicino alla stalla. Abbandonati giacevano anche un divano di raso rosa indesiderato, armadi distrutti, elettrodomestici ed elettrodomestici.

Ha pubblicato un video sulle sue storie su Instagram che mostra la sua cucina piena di articoli per la casa imballati e pronti per essere rimossi. Tre grandi camion di trasloco sono stati visti arrivare alla proprietà alla fine di maggio per lo sgombero.

Un insider aveva precedentemente rivelato: “Katie temeva questo giorno da così tanto tempo ma ora è arrivato, non vede l’ora di andarsene. La casa le ha causato così tanto dolore ed era troppo da gestire da sola. Con il lavoro e i bambini, tutto è diventato troppo negli ultimi anni.

Da allora Katie ha messo in guardia i futuri proprietari della sua famigerata Mucky Mansion. Nonostante l’avviso di sfratto che le è stato emesso, Katie ha insistito sul fatto che era stata una sua scelta lasciare la sua tentacolare casa e intraprendere un nuovo inizio altrove.

In una nuova intervista, ha detto: “Sono anni che desidero uscire dalla mia vecchia casa. È stato solo un inferno lì dentro. Non ho mai avuto fortuna in quella casa, mai!” Katie ha detto al MailOnline che “odia” la Mucky Mansion e ha lanciato un avvertimento ai potenziali acquirenti.

Ketie in clinica per l’intervento al seno n.17

Gli ufficiali giudiziari sono arrivati ​​mentre Katie ha scherzato questa mattina dicendo di essere “la prima sulla lista” in una clinica all’estero per una procedura segreta. L’ex modella glamour, che si ritiene abbia avuto 16 lavori al seno, ha suggerito che si sottoporrà a un intervento mercoledì. Ha postato di essere stata all’estero nella sua storia di Instagram, raccontando ai suoi follower che si è recata in Belgio per un’operazione, che si ritiene le abbia fatto aumentare le tette – di nuovo.

Price ha acquistato l’appartamento da 2 milioni di sterline a Horsham, nel West Sussex, nel 2014, ma nel corso degli anni ha avuto molti problemi con la casa, tra cui effrazioni, problemi strutturali e segnalazioni di “vedere fantasmi”.

Il mese scorso, ha lasciato la vasta villa e si è trasferita in una nuova casa con quattro camere da letto in un sonnolento villaggio del Sussex dopo essere stata dichiarata fallita per la seconda volta e ricevendo un avviso di sfratto.

Katie spera che la sua nuova casa di famiglia, che comprende un garage doppio e una cucina a pianta aperta, sarà un rifugio sicuro per la sua nidiata.

Tuttavia, dopo aver controllato la sua nuova proprietà, i fan confusi si sono chiesti come abbia potuto permettersi il pagamento mensile di 4.995 sterline a causa dei suoi problemi finanziari.

Durante la sua chiacchierata con MailOnline, Katie ha criticato attentamente le sue finanze, insistendo: “Sono stufo da morire di dover affrontare questa storia di bancarotta. L’ho tolto.

“È successo quando ho avuto un guasto e chiunque può andare in bancarotta, ma i giornali ne sono così ossessionati.

«Non c’è niente di cui vergognarsi. Guadagno bene. Guadagno bene. Ho sistemato la mia situazione ed è quello che è. Ora sono in crescita.”

A marzo, Katie è stata dichiarata fallita per la seconda volta dopo non aver pagato oltre £ 750.000 di tasse non pagate.

L’ex modella glamour non si è presentata all’udienza in tribunale a Londra per spiegare perché non ha pagato denaro all’HMRC.

Si tratta del secondo fallimento affrontato da Katie poiché viene inseguita dai creditori per un pagamento di 3,2 milioni di sterline a causa del fallimento della sua società Jordan Trading Ltd.

Ai creditori sono dovuti 3,2 milioni di sterline dalla sua azienda che vende profumi e cosmetici.

Katie è stata soggetta a periodi di riabilitazione, problemi finanziari, minacce di prigione e persino tentativi di rapimento, tutti documentati nelle sue sette biografie e nei giornali, per non parlare dei numerosi lavori alle tette, lifting e modifiche.

I problemi finanziari di Katie Price

Il Mail ha ricostruito la storia dei problemi finanziari di Katie Price.

2019 – Katie viene dichiarata fallita con debiti di 3,2 milioni di sterline nei confronti della sua società fallita Jordan Trading Ltd, fondata per supervisionare la sua linea di profumi e cosmetici.

Ha fondato la società nel 2003, ma nel 2017 è stata presentata una richiesta di liquidazione della società mentre cercava di sistemare le sue finanze.

Quando fu dichiarata fallita, promise di rimborsare 12.000 sterline al mese ai creditori dell’azienda attraverso un accordo volontario individuale.

Il fallimento ha significato che Katie, che un tempo valeva 45 milioni di sterline, ha dovuto affrontare la perdita della sua villa da 2 milioni di sterline con 11 camere da letto.

Ha sottoscritto una seconda ipoteca sulla proprietà nel 2015, ma ha dovuto affrontare pagamenti mensili di £ 12.300.

2022 – L’ex modella avrebbe dovuto attendere la Corte reale di giustizia per spiegare a un giudice perché non era riuscita a ripagare i milioni dovuti ai creditori.

Tuttavia, l’udienza è stata aggiornata all’ultimo minuto e i suoi avvocati non hanno fornito alcuna motivazione per la mancata presentazione di Katie davanti alla corte.

Marzo 2024 – È stata nuovamente dichiarata fallita per una fattura fiscale non pagata di £ 761.994,05.La richiesta di pagamento è stata avanzata dall’HMRC nell’ottobre 2023.

A un tribunale è stato detto che il disegno di legge “deriva da autoaccertazioni” per il 2020-2021 e 2021-22 e include IVA sul reddito, tasse, soprattasse e interessi.

Il giudice della Corte fallimentare e societaria Sebastian Prentis ha dichiarato all’udienza al Rolls Building di Londra: ‘Non c’è stata alcuna risposta dal debitore. I documenti sono in ordine.

Maggio 2024 – Katie viene sfrattata da casa sua dopo aver ricevuto un avviso e aver avuto settimane per andarsene. Le viene detto che gli ufficiali giudiziari arriveranno alle 10 del mattino del 29 maggio per assicurarsi che lei e tutti gli altri occupanti abbiano lasciato la proprietà.