Kledi Kadiu e il figlio malato: il dolore del ballerino di Amici

Kledi Kadiu racconta il dolore per la malattia del figlio: il coreografo ed ex ballerino di Amici commuove tutti con le sue parole.

Kledi Kadiu, giunto in Italia dall’Albania quando era giovanissimo, con il suo talento, ha trovato il successo e la popolarità. Ballerino classico con una predisposizione nata per la danza, Kledi diventa famosissimo quando conquista la fiducia di Maria De Filippi che lo sceglie come ballerino professionista per Amici. Kledi, poi, affianca Maria anche a C’è posta per te insegnandole coreografie anche molto impegnative.

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo come ballerino, Kledi ha deciso di non abbandonare la danza diventando insegnante. Nella sua “Kledi Dance”, il coreografo forma quelli che, un giorno, saranno i nuovi talenti della danza. Oltre ad aver costruito una carriera brillante, Kledi non ha trascurato la vita privata. L’incontro con Charlotte Lazzari, insegnante di Odaka Yoga di circa 18 anni più giovane di lui, le ha cambiato la vita. La coppia, infatti, ha formato una famiglia con la nascita di Lea e Gabriel che, però, è affetto da una malattia di cui ha recentemente parlato lo stesso Kledi.

Kledi Kadiu e la malattia del figlio Gabriel: “Ha avuto una meningite dopo il parto”

Kledi Kadiu è un papà innamorato dei suoi figli. Lea che oggi ha 8 anni sembrerebbe aver ereditato dal papà la passione per la danza come ha raccontato lui stesso in un’intervista rilasciata a Diva e Donna. «Per ora è la mia piccola assistente. Le piace l’hip hop, ma i suoi sogni cambiano di continuo. E io non le faccio alcuna pressione».

Dopo Lea, è arrivato Gabriel che soffre di una forma di disabilità: «Undici giorni dopo il parto ha avuto una meningite. Una persona ci aiuta ad assisterlo. Ora lo sta seguendo Antonio Tripodo, con un metodo davvero sorprendente: “Cuevas Medek Exercises”. Dopo solo due sedute Gabriel, sollecitato, è già in grado di tenere la testa dritta. Però bisogna fare la terapia molto presto. Ci sono famiglie che nascondono i propri figli, questo mi dispiace. Bisogna sperare sempre in un miglioramento», le parole dell’insegnante di danza.

Kledi, inoltre, ha anche parlato del rapporto con Maria De Filippi a cui è solito chiedere ancora consigli così come hanno anche gli ex allievi di Amici, in primis Giulia Stabile che è stata riconfermata a Tu sì que vales come conduttrice nonostante i rumors parlassero di un cambio repentino nella squadra del talent show di canale 5.