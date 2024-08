La battuta di Tananai infastidisce Annalisa: la reazione in diretta della cantante

Il duetto tra Annalisa e Tananai continua a far sognare i fan, ma una battuta del cantante infastidisce lei: ecco la sua reazione in diretta.

Non stanno insieme e vivono delle bellissime storie d’amore con i rispettivi partner, ma nonostante tutto, Annalisa e Tananai formano la coppia per eccellenza dell’estate 2024. Con il brano “Storie brevi” stanno infiammando le vacanze contribuendo con i loro duetti in giro per l’Italia ad innalzare ulteriormente le già, altissime temperature. Bellissimi, complici e molto affiatati, sul palco, i due artisti non solo regalano momenti musicali imperdibili, ma si lasciano andare a gesti d’affetto che, puntualmente, scatenano l’entusiasmo tra i fan.

Con “Storie brevi” stanno così scalando tutte le classifiche italiane mentre i fan si interrogano sulla natura del loro rapporto. Da una parte c’è chi crede fortemente nell’amicizia non solo tra i due cantanti, ma anche tra uomo e donna e, dall’altra parte c’è chi spera che tra i due ci sia del tenero. Nelle scorse ore, però, a scatenare il dibattito social è un video in cui Alberto, questo il vero nome di Tananai, si lascia andare ad una battuta che imbarazza fortemente la collega.

Tananai: cosa ha detto ad Annalisa in diretta

Schietto, diretto e senza filtri, il cantante continua a non cambiare il proprio atteggiamento neanche quando divide il palco con una bellissima collega e amica. Tutto è accaduto durante il Battiti Live 2024 a cui, naturalmente, hanno partecipato insieme. Nel corso dell’intervista, c’è stato un momento in cui Annalisa è apparsa visibilmente infastidita al punto da non riuscire a nascondere il proprio stato d’animo neanche con le risposte date.

Il conduttore ha proposto ai due artisti un incontro informale, senza telecamere e senza interviste da rilasciare. “Quando volete una birretta sul divano si può fare, raga, le porto io le birre” – le parole del giornalista a cui Tananai ha subito ribattuto: “Ah sì, ma io preferisco Anna“. Lo scambio di battuta tra i due, però, non è finito qui perché poi il conduttore ha aggiunto: “Ma io mi aggiungo soltanto eh, che facciamo solo io e te?”.

Dopo aver ascoltato le battute del conduttore e di Tananai, Annalisa non ha esitato a rispondere e i fan hanno immediatamente notato il tono infastidito con cui ha zittito entrambi. “Facciamo un gruppetto”, le parole della cantante che ha così preferito chiudere l’argomento senza aggiungere altro. Sotto il video di Tik Tok, poi, diversi utenti hanno fatto notare il disagio di Annalisa.