La casa da sogno di Adriano Celentano e Claudia Mori: dove vive oggi la coppia

La casa di Adriano Celentano e Claudia Mori è un sogno ad occhi aperti: ecco dove vive la coppia più bella dello spettacolo.

Adriano Celentano è una vera icona della musica e della televisione italiana. Con le sue canzoni e i suoi programmi ha scritto la storia della musica e della televisione italiana e, ancora oggi, i suoi brani sono intramontabili. Da tempo, però, il cantante ha scelto di allontanarsi dal mondo dello spettacolo godendosi il relax e la serenità della propria famiglia. Celentano, infatti, vive con la moglie Claudia Mori in una splendida villa in Lombardia, lontano da occhi indiscreti.

Sposati dal 1964, Celentano e Claudia Mori hanno tre figli, Rosalinda, Rosita e Giacomo, ma oggi che i figli sono adulti e hanno la loro vita, vivono da soli in una villa davvero da sogno, dotata di ogni genere di comfort.

La casa di Adriano Celentano e Claudia Mori: chic, elegante e lontana da occhi indiscreti

La villa di Adriano Celentano e Claudia Mori si trova in Brianza, precisamente sulle colline di Lago di Lecco, a Campesone di Galbiatto, totalmente immersa nel verde, lontano dal caos e dal traffico cittadino. La villa è circondata da 12 ettari di verde e avere dei dettagli è davvero complicato. L’artista, infatti, pur essendo presente sui social, non condivide nulla della propria vita privata così come la moglie.

Anche i figli proteggono molto la privacy dei genitori che, dopo anni vissuti da protagonisti in tv, hanno scelto di godersi un po’ di tranquillità. La villa che avrebbe un arredamento rustico, oltre ad essere circondato da un grande parco, ha anche un lungo viale che porta all’ingresso dell’abitazione. All’interno del parco, inoltre, ci sono anche una piscina e un campo da tennis, oltre ad un sistema d’allarme super tecnologico.

A decidere tutto l’arredamento della villa è stata Claudia Mori che ha scelto di avere elementi unici anche se gli interni della villa non sono mai stati mostrati. Una casa da sogno in cui l’amore e la complicità dei coniugi Celentano diventano sempre più grandi.

“Vivere con Adriano è come essere sulle giostre” – aveva dichiarato Claudia Mori ai microfoni di Adriano Celentano in una puntata dell’Arena. “Le giostre sono imprevedibili, giocose, ma ci sono anche le montagne russe e io mi sono dovuta attrezzare per non finire mai fuori”. Nessun altro indizio o dettaglio sul nido d’amore di Celentano che, recentemente è apparso ringiovanito, e della moglie che, da anni, fanno coppia fissa nel mondo dello spettacolo e nella vita privata.