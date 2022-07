Adriano Celentano ringiovanito di 20 anni su Men’s Health che non è la rivista ma un sito di prodotti per uomini

Adriano Celentano, ma è proprio lui?, ringiovanito e ringalluzzito su una pagina attribuita a Men’s Health, ma è proprio lei, la famosa rivista di Hearst?

L’abbonamento TIM mi fa arrivare automaticamente sul telefonino una scelta man mano aggiornata di notizie e di articoli delle più svariate testate che le raccontano.

Questa mi colpisce. Adriano Celentano di anni ne ha 84, ma il titolo dell’articolo,che parla di lui arrivato fresco fresco sul mio telefonino il 17 luglio con la consueta rassegna lo ringiovanisce di ben 23 anni. Dice infatti che ne ha 61. La cosa mi incuriosisce. Che si tratti di una caso di omonimia? Guardo meglio il titolo e leggo l’intera frase, decisamente sorprendente:

“Esclusiva di Men’s Health: basta un solo trattamento per eliminare la disfunzione erettile.

Guardate come Adriano Celentano, 61 anni, ha ritrovato la sua erezione!”.

Non si tratta di un caso di omonimia Celentano

La foto sotto il titolo è decisamente dell’Adriano nazionale, il famoso cantante del bel tempo che fu soprannominato Il Molleggiato per come si dimenava sul palco quando cantava. Cantante, ma anche attore in una 40ina di film. E sotto la foto, che lo ritrae assieme alla moglie Claudia Mori, a suo tempo anche lei attrice e cantante, compare a mo’ di didascalia o sommario un’altra frase decisamente sorprendente, che riporta il nome e cognome di Adriano Celentano e conferma che di anni ne ha solo 61.

“Come 4 milioni di italiani, Adriano Celentano, 61 anni, soffre di disfunzione erettile. Oggi, Adriano dice che la sua vita sessuale è buona come quando aveva 18 anni”.

Non credo ai miei occhi! è proprio Adriano Celentano

Nelle foto sorridono felici e beati sia lui che lei, ma un’altra cosa sorprendente è che a godere della rinnovata potenza sessuale di Celentano non è Claudia Mori, bensì una certa Nicole: che Adriano efferma essere “la mia ragazza”. E che era molto sorpresa che avessi un’erezione così potente e che potessi fare sesso così a lungo”.

Le rivelazioni sessuali di Celentano proseguono, testimonial – probabilmente a sua insaputa – di un ben preciso prodotto asseritamente miracoloso. La cui esistenza per generosità l’ex Molleggiato vuole sia nota a tutti gli uomini alle prese con prestazioni sessuali insoddisfacenti.

“I risultati sono stati già impressionanti: entro 10-15 minuti dall’assunzione della capsula sono stato in grado di fare sesso lungo e appassionato con la mia ragazza. E’ durato quasi 2 ore, abbiamo cambiato posizione … E il mio pene era ancora altrettanto duro.

Nicole (la mia ragazza) era molto sorpresa che avessi un’erezione così potente e che potessi fare sesso così a lungo. Ho visto che era molto contenta e che è riuscita a finire senza difficoltà. E più di una volta!

“La cosa più importante è che ho ottenuto tutto questo con l’aiuto di un prodotto assolutamente naturale che non danneggia la mia salute. Potencialex ha risolto con successo il mio problema di erezione, in modo rapido, efficace e senza effetti collaterali.

Un problema serio

La disfunzione erettile è un problema molto serio. A causa della mancanza di sesso o di una scarsa erezione in una relazione, si verificano litigi, tradimenti e divorzi. La diminuzione della potenza provoca depressione e spesso porta al suicidio.

Rendendomi conto di tutto questo, mi sento in dovere di aiutare altri uomini. Non posso essere egoista.

“Potencialex cambierà in meglio la vita di ogni uomo, permettendogli di fare l’amore ogni giorno e molto di più (1,5-2 ore senza pause!). Credetemi, queste capsule valgono ogni centesimo speso. Se sapessi in anticipo il risultato che otterrei, pagherei sicuramente anche 10 volte di più! – Adriano Celentano (esclusiva di Men’s Health)”.

Ma il link non si trova

Inutile cercare l’asserita esclusiva di Men’s Health: NON la si trova. Cancellata? Inventata? Attenzione a un dettaglio. Men’s Health risponde a questa url: https://www.menshealth.it/

L’articolo di cui scrivo risponde a questa url: https://healthylife-pack.com/Italy/Potencialex/chelentano_it_1/?subid=3c13b8rcibzgxi49a1&utm_source=mgid#

Sono proprio due testate diverse. C’è di più. Se digito: https://healthylife-pack.com/Italy/ cioè il solo link della apparente rivista, la pagina risponde: 403 Forbidden.

Dopo averle provate tutte, dalle varie pillole tipo Viagra o Cialis fino all’iniezione di prostaglandine direttamente nel pene, nella strabiliante asserita intervista confessione Celentano “rivela” di avere chiesto “aiuto all’amico urologo Paulo Trinolio”. Urologo al quale vengono accreditati “studi clinici su 22.900 uomini, in seguito ai quali il 97% degli uomini ha ripristinato una potenza sana”.

Nella visita medica Paulo Trinolio (introvabile non solo via Google) ha chiesto a Celentano se presentava uno dei seguenti sintomi:

“Bassa libido e bassa eccitazione?

“Erezioni assenti o molto deboli?

“Eiaculazione precoce?

“Il partner non ha un orgasmo?”.

E il povero Adriano “ha ammesso di aver annuito con la testa in imbarazzo e di aver mormorato “Sì” sottovoce dopo ogni domanda”.

Ma tutto è stato risolto al meglio dal dottor Trinolio con la bacchetta magica del Potencialex. Che dev’essere davvero portentoso se oltre al resto ha anche ringiovanito Celentano di ben 23 anni, portandoli da 84 a 61.

Che dire? No comment! Sarebbe però interessante sapere che ne dice Adriano Celentano, nato il 6 gennaio 1938 in via Gluck al civico 14, via resa celebre nel 1966 grazie alla sua canzone “Il ragazzo della via Gluck” presentata al festival di Sanremo. E magari cosa ne pensa anche sua moglie Claudia Mori.