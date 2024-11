La casa da sogno di Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo: dove vive la coppia

Dove vivono Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi? La casa da sogno della coppia più bella del mondo dello spettacolo.

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi formano una coppia, nella vita privata e nel lavoro, da più di quarant’anni. Dopo essersi conosciuti grazie al lavoro, la showgirl e il coreografo non si sono più lasciati sposandosi nel 1987 e coronando il loro amore con l’arrivo della figlia Maria, arrivata il 14 febbraio 2013. Lui napoletano, lei di Genova, la coppia ha scelto di vivere a Roma, città in cui hanno deciso di far crescere anche la figlia Maria.

Nella capitale, la coppia ha scelto di vivere lontano dalla città preferendo la tranquillità della campagna dove trascorrono le loro giornate insieme a Maria e ai loro amatissimi e tantissimi cani.

La casa da sogno di Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo: ecco com’è arredata

Enzo Paolo Turchi, attualmente concorrente del Grande Fratello 2024 e protagonista di una confessione choc in diretta, insieme alla moglie Carmen e alla figlia Maria vive nella campagna di Formello in una grande e splendida villa che rispecchia totalmente lo stile unico e originale della personalità di tutta la famiglia. Grandi spazi, un immenso giardino in cui i cani possono giocare e tanto spazio per le varie passioni dei componenti della famiglia.

La villa della famiglia Russo-Turchi è molto rustica e accogliente. Il salone è molto grande e luminoso grazie alla presenza di numerose vetrate. Presenti diversi divani color sabbi resi più particolari dalla presenza di cuscini rossi. Il regno della casa è sicuramente la cucina dove la coppia trascorre la maggior parte del tempo. Presente un grande tavolo per accogliere amici e parenti con i fornelli a vista dove sia Carmen che Enzo Paolo amano cucinare.

Più intima la camera da letto che presenta un arredamento più semplice e classico con la presenza di un dipinto incorniciato in oro posto sopra la testata. Non mancano, poi, sparsi per la casa, diversi suppellettili ma anche foto ricordo di famiglia. Presenti anche abat jour di cristallo che regalano una luce tenue e raffinata, rosari e santini che regalano un’atmosfera calda alla stanza. Le pareti, invece, sono bianche.

La villa rappresenta perfettamente la vita di Carmen ed Enzo Paolo che, insieme, hanno costruito una famiglia splendida e una casa dove accolgono tanti cani che curano personalmente ed ora anche gli amici di Maria che, essendo cresciuta, ha una stanza tutta sua. Nel complesso, la casa ricorda tanto i cottage di montagna.