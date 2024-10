La casa da sogno di Luca Zingaretti e Luisa Ranieri: dove vive la coppia

La casa di Luca Zingaretti e Luisa Ranieri nel cuore di Roma: ecco dove vive la splendida coppia del cinema italiano.

Luisa Ranieri e Luca Zingaretti non sono solo due degli attori più amati dal pubblico e apprezzati dagli addetti ai lavori, ma anche una delle coppie più belle, unite e affiatate. I due si sono conosciuti nel 2004 sul set di Cefalonia, fiction di cui erano protagonisti dando il via ad una storia d’amore davvero bellissima. I due si sono sposati nel giugno del 2012 con rito civile e sono genitori di Emma e Bianca che hanno totalmente cambiato la loro vita. “Prima di incontrare Luca non avevo mai pensato seriamente di diventare madre”, ha raccontato in alcune interviste l’attrice.

La coppia ha scelto di far crescere le loro bambine a Roma, città in cui vivono in una casa davvero da sogno e che rappresenta lo stile unico, raffinato ed elegante dei padroni di casa. Un nido d’amore che rispecchia perfettamente la personalità dei suoi inquilini come si può percepire dalle poche foto disponibili sui social.

Casa Luca Zingaretti e Luisa Ranieri: com’è arredata

Luisa Ranieri e Luca Zingaretti sono sempre stati molto discreti e riservati proteggendo molto la propria privacy evitando di mostrare il viso delle loro bambine. Nonostante tutto, però, la coppia condivide qualche foto della loro casa da sogno che si trova nel cuore di Roma. La casa è davvero molto ampia, spaziosa e luminosa.

La casa è un tripudio di colori ed eleganza con il parquet presente in tutte le stanze. Tra i pezzi forti dell’arredamento ci sono un tavolo enorme in legno e un lampadario molto particolare. Il pezzo forte della casa, tuttavia, è sicuramente il terrazzo abitabile dove la coppia si gode spesso dei pranzi in famiglia. All’interno della casa, inoltre, non manca lo spazio per le scarpe e i vestiti dell’attrice che, in alcuni momenti, ha condiviso qualche immagine sui social.

Come tutte le donne, infatti, è molto attenta al look lasciando sempre tutti senza fiato con i suoi outfit come ha fatto in occasione della partecipazione alla Festa del cinema di Roma. Nell’appartamento della coppia, inoltre, non manca neanche lo spazio per le figlie Emma e Bianca che stanno crescendo. Insomma, della casa Zingaretti-Ranieri ci sono davvero pochi dettagli, ma dalle poche foto che circolano sul web non è difficile immaginare che alla base dell’arredamento ci sia la semplicità e la funzionalità.