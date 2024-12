Una donna che ha dormito con un record di 919 uomini in un giorno rivela cosa prova VERAMENTE a riguardo e dice che la parte migliore NON è stato il rapporto.

La donna che detiene il record mondiale per aver avuto rapporti con 919 uomini in un giorno ha raccontato apertamente i suoi veri sentimenti al riguardo.

La star del cinema per adulti Lisa Sparks ha stabilito il record al terzo campionato mondiale annuale di gangb*** a Varsavia, in Polonia, nel 2004, rievoca Sarah Bull sul Sun.

Ha gareggiato contro altre due donne nella gara e alla fine ha battuto la sua concorrente più forte con un distacco di 21 uomini.

Agli uomini che prendevano parte all’evento erano concessi 45 secondi per ogni donna, con delle persone che fungevano da “svolazzanti” pronte a garantire che fossero pronte all’azionequando fosse arrivato il loro momento.

La sfida da Only Fans

E sebbene Lisa detenga ancora oggi il record, nonostante diverse modelle di OnlyFans abbiano tentato di batterla , ha spiegato in un post sul suo sito web che in realtà si pente di aver preso parte al campionato.

“Per essere completamente trasparente con tutti voi: questo evento è l’unica cosa di cui mi pento nei miei oltre 21 anni nell’industria del porno fino ad oggi”, ha scritto.

Ha aggiunto che, nonostante le piaccia fare sesso con più persone contemporaneamente, Lisa ha detto che l’evento “non era qualcosa che avevo pianificato” ed è stato uno “spettacolo di m**da completo”.

Il governo polacco scoprì che l’evento era stato pianificato e minacciò di arrestare chiunque fosse coinvolto.

Per questo motivo, il campionato venne spostato in un magazzino segreto, ma Lisa continuava a temere di essere incarcerata.

“Ero delusa ma anche emozionata di tornare a casa e di non dover più passare del tempo in una prigione straniera”, ha continuato, aggiungendo che il campionato ha portato anche alla rimozione della sua pagina Wikipedia e “ancora oggi non so perché”.

Il suo rammarico per la partecipazione al campionato non ha però tolto nulla al lato migliore della sua permanenza in Polonia.

In Polonia la migliore cucina italiana

“Ho mangiato il miglior cibo italiano della mia vita, e guarda caso era in Polonia”, ha detto ridendo.

Prima che Lisa conquistasse il record mondiale, una donna lo aveva detenuto per aver fatto sesso con 759 uomini al campionato mondiale annuale di gangb*** del 2003.

La modella britannica Lily Phillips, una OnlyFans star, è probabilmente la minaccia più grande per il record di Lisa, avendo ammesso di voler andare a letto con 1.000 uomini in un giorno.

Per raggiungere il suo obiettivo, spera di limitare ogni incontro a “un paio di secondi al massimo”.

Lily ha pubblicato un annuncio online, cercando partecipanti di sesso maschile e descrivendo l’evento come “l’evento da record dell’anno”.

OnlyFans è un servizio di contenuti in abbonamento con sede a Londra.

Si stima che nel 2023 avrà più di 220 milioni di utenti registrati e oltre tre milioni di creatori di contenuti. Sebbene sia famoso per il porno, il sito non è stato progettato esclusivamente per questo scopo: chiunque voglia crearsi una base di fan e far pagare i propri servizi può crearne uno.

Celebrità come Katie Price e Kerry Katona sono personaggi molto popolari sulla piattaforma.

“Sia che carichiate tutorial, suggerimenti, filmati dietro le quinte o semplicemente selfie infiniti, molti dei vostri follower sarebbero disposti a pagare per averli”, afferma l’azienda.

Per ogni abbonamento venduto a uno spettatore, gli artisti ricevono l’80% del ricavato, mentre OnlyFans riceve il resto.

Non si limita ai contenuti per adulti, ma è diventato popolare anche tra gli esperti di fitness e i musicisti.

“Non vedo l’ora… è molto emozionante. Sarà un record mondiale. Una vera sfida!

“L’ideale sarebbe farlo in un grande magazzino con due porte.”