Grazie a Only Fans, una ragazza di 21 anni si compra la sua seconda casa: “Guadagno 300 mila sterline all’anno grazie alle strane richieste degli uomini”.

Elsa Thora, giovane donna inglese ma di origine svedese di 21 anni, da un guadagno annuale di 18 mila sterline come cameriera è passata a 300 mila sterline all’anno con la sua nuova attività su OnlyFans. Al cambio, una sterlina fa 1,14 euro.

La giovane donna sostiene che in un anno ha guadagnato abbastanza denaro da potersi permettere di acquistare la sua prima casa, appena all’età di 19 anni. Si tratterebbe di una proprietà con tre camere da letto da 200.000 sterline nello Yorkshire. Ha, inoltre, dichiarato di aver accumulato abbastanza ad oggi per comprarsi una seconda casa a soli 21 anni.

OnlyFans è un sito web che offre un servizio di intrattenimento per adulti tramite abbonamento e che permette ai creatori di guadagnare denaro dagli utenti che si iscrivono ai loro contenuti.

Elsa Thora carica video piccanti sul sito e soddisfa anche strane richieste di uomini, come quella di fingere di essere insetti o tenere comportamenti animali.

Elsa, originaria della Svezia, oltre ai risparmi si sta godendo la fortuna guadagnata viaggiando in tutto il mondo insieme ai suoi amici.

Dopo la maturità conseguita nell’estate del 2020, Elsa ha deciso di provare OnlyFans perché non era pronta per l’università. Racconta che dopo due settimane aveva già guadagnato oltre 2mila sterline e di esser rimasta scioccata data la differenza di guadagno alla quale era abituata con il suo stipendio da cameriera.

La sua pagina, però, è “esplosa” nel 2021 e ora conta 1500 iscritti. Tra i suoi abbonati, ci sarebbero anche calciatori della Premier League, afferma.

Anche se il suo lavoro è flessibile, Elsa dice di lavorare duramente tutti i giorni, chattando continuamente con i suoi abbonati.

La famiglia è rimasta “piuttosto scioccata” dalla sua scelta professionale, gli amici l’hanno sempre molto sostenuta.

Nonostante molti la invitino a cercarsi un lavoro vero e spesso riceva commenti poco piacevoli, come essere una prostituta, e pur ammettendo che serve avere un carattere molto forte per farsi scivolare addosso le critiche, Elsa afferma che per il momento non ha alcuna intenzione di fermarsi.