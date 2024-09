La laurea prestigiosa di Maria De Filippi: cosa ha studiato

Maria De Filippi non è una semplice conduttrice perché nel cassetto ha una laurea davvero prestigiosa. Ecco quale.

Maria De Filippi, dopo aver debuttato in televisione nel 1992 alla conduzione del talk show di Canale 5 Amici, che fino a quel momento era stato presentato da Lella Costa, non ha più lasciato il piccolo schermo diventando non solo una delle conduttrici più amate dal pubblico, ma anche un punto di riferimento per Mediaset. Preparata e professionale, la De Filippi non lascia nulla al caso lavorando tante ore al giorno per regalare al pubblico il miglior prodotto.

Da Uomini e Donne ad Amici, da C’è posta per te a Tu sì que vales fino ad Amici-Verissimo, il nuovo format che sarà condotto da Silvia Toffanin, tutti i programmi della De Filippi incollano milioni di telespettatori che amano lo stile elegante della De Filippi che, prima di tuffarsi a capofitto nel mondo della televisione, ha concluso il percorso di studi con una laurea davvero prestigiosa.

Maria De Filippi: ecco in cosa è laureata

Dopo aver frequentato il Liceo Classico Ugo Foscolo, Maria De Filippi si è iscritta all’Università, laureandosi in legge con il massimo dei voti. Il sogno della conduttrice era quello di diventare magistrato non essendoci, però, riuscita.

“Io mi sono laureata con 110 e lode, perfetta, in una laurea in due materie. Pensate che rifiutavo anche i voti. Ricordo un esame di diritto privato che era diviso in due parti e alla prima parte presi 25 e lo rifiutai. Io ero proprio scema, o da 28 in su o niente. Il professore mi disse che l’avrebbe segnato a matita e poi l’ho accettato, nella seconda parte dell’esame diventò 28 e quindi ho fatto bene ad accettare”, ha raccontato la conduttrice durante un incontro con i ragazzi dall’università eCampus.

Con una laurea in legge, la De Filippi ha poi scelto una strada totalmente diversa costruendo una carriera spettacolare, ricca di successi e riconoscimenti.