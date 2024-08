Amici anticipazioni, De Filippi e Toffanin scelgono la prima ospite: il nome bomba

Maria De Filippi e Silvia Toffanin hanno scelto la prima ospite di Amici – Verissimo: secondo le anticipazioni, il nome è clamoroso.

Maria De Filippi e Silvia Toffanin, anche per scelta di Pier Silvio Berlusconi, hanno deciso di unire le forze per realizzare un nuovo format che mette insieme due dei programmi Mediaset più amati dal pubblico. Nei prossimi mesi, infatti, Canale 5, trasmetterà Amici – Verissimo in cui Silvia Toffanin, selezionata direttamente dalla De Filippi come padrona di casa, intervisterà e ripercorrerà la storia di alcuni degli ex allievi più famosi della scuola d’Italia che, oggi, non solo sono riusciti a trasformare quella che era una semplice passione in un lavoro.

Sono tanti, effettivamente, gli artisti che, sia nella musica che nella danza, si sono affermati sia a livello nazionale che internazionale come Giuseppe Giofrè che, nel corso degli anni, ha lavorato con artisti come Jennifer Lopez ma non tutti arriveranno nel salotto di Amici – Verissimo. Secondo le prime anticipazioni, tuttavia, Maria e la Toffanin avrebbero scelto il nome con cui dare il via al nuovo format.

Amici – Verissimo anticipazioni: Maria De Filippi e Silvia Toffanin aprono con l’idolo dei più giovani

Gli ex allievi più amati del talent show di canale 5 parteciperanno ad Amici – Verissimo ripercorrendo la propria carriera partendo dall’infanzia, fino all’ingresso nella scuola più amata d’Italia che ha dato, poi, il via ufficialmente alla carriera. Elodie, Emma Marrone, Annalisa, Alessandra Amoroso, The Kolors sono solo alcuni dei nomi che, negli ultimi anni, hanno scalato le classifiche.

Annalisa, in particolare, è ormai diventata la regina delle hit e dei tormentoni e così come Angelina Mango che, pur non avendo vinto, esattamente come Elodie e la Scarrone, sta portando a casa successi e riconoscimenti incredibili. Tuttavia, la prima ospite del format Amici – Verissimo voluto da Piersilvio Berlusconi non è presente nella suddetta lista.

A raccontarsi per prima nel salotto Mediaset sarà Gaia Gozzi che, con Tony Effe ha fatto ballare tutti con la hit “Sesso e samba”. Stando a quanto riporta il portale “Piano Lauree Scientifiche”, le presentatrici avrebbero deciso di puntare sulla cantante italo-brasiliana che, dopo aver vinto la trasmissione, non si è più fermata partecipando anche a Sanremo.

Molto schiva e riservata al punto che, della sua vita privata non si sa assolutamente niente, Gaia potrebbe finalmente sbottonarsi e raccontare qualcosa in più, in primis del suo rapporto con Tony Effe che ha fatto sognare tutti i fan.