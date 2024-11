La mamma di Nadia Toffa: “Dopo il funerale Le Iene non ci hanno più chiamato. Ma i suoi servizi vanno ancora in onda”

Intervistata dal Corriere della Sera, la mamma di Nadia Toffa Margherita Rebuffoni dice che tra la sua famiglia e Le Iene non ci sono più rapporti: “Li abbiamo visti al funerale – dice -, ma non li abbiamo mai sentiti. (…) Sicuramente sono molto grati a lei per quello che ha fatto, forse alla famiglia un po’ meno. A noi però non importa, abbiamo la sua fondazione e parliamo di lei, e questo è ciò che conta davvero”.

Le parole della mamma di Nadia Toffa

Subito dopo la scomparsa di Nadia, mamma Margherita ha fondato la “Fondazione Nadia Toffa Onlus”, che si occupa di raccogliere fondi per la ricerca contro i tumori e di sostenere chi soffre.

“Nadia – racconta – ha realizzato inchieste inedite, ad esempio nella terra dei fuochi, ma anche a Trieste, che ancora oggi hanno un risvolto. Molte cose non le sapevamo. Non ci diceva tutto quello che faceva e forse è meglio così, saremmo stati ancora più preoccupati. Quel materiale però era fondamentale e viene utilizzato anche oggi. In qualche modo è come se stesse ancora lavorando”.

“Quando mi sento male – continua -, mi prendo la foto di Nadia, mi siedo sulla sedia che mi ha regalato lei e le parlo. Metto i suoi vestiti, anche le scarpe. Tutto quello che mi va bene, anche se è strano, se è lumghissimo, io le indosso, così la sento vicina, sento che mi abbraccia. Non l’ho mai sognata, ma nella notte mi sveglio con la certezza che lei è vicino a me e mi abbraccia”.