La promessa, anticipazioni straniere: Curro muore?

Cosa accadrà nelle future puntate de La promessa? Secondo le anticipazioni straniere, Curro potrebbe uscire di scena.

Le emozioni delle soap opera continuano ad appassionare il pubblico di canale 5 che non cambia programmazione mantenendo nel palinsesto le telenovela più amate come Beautiful, Endless Love e La promessa che, anche con il ritorno di Uomini e Donne e di Pomeriggio 5, non si fermerà ma continuerà ad incollare milioni di telespettatori ai teleschermi regalando sorprese clamorose come svelano le anticipazioni straniere.

Nelle puntate che andranno in onda prossimamente, infatti, Cruz continuerà a volersi vendicare di Curro che continua a ricordarle il tradimento del marito Alfonso. Dopo la proposta di Manuel di consegnare proprio a lui il titolo di Barone, Cruz perderà la pazienza e non volendo accettare che il titolo passi a Cruz escogiterà un piano per vendicarsi definitivamente di lui.

La promessa anticipazioni: cosa accadrà a Curro

Come svelano le anticipazioni straniere, Curro non è visto di buon occhio non solo da Cruz ma anche da Lorenzo che rivede in lui il frutto del tradimento della moglie Eugenia. Consapevole dei sentimenti di Lorenzo per Curro, decisa a sbarazzarsi per sempre di quel nipote che non sopporta, Cruz cercherà proprio in Lorenzo l’alleato per concretizzare il suo piano di vendetta. I colpi di scena, dunque, saranno davvero tanti e, mentre in Italia, la trama sarà sconvolta dalla morte di Valentin, in Spagna, è il destino dell’altro a tenere tutti con il fiato sospeso.

Come raccontano gli spoiler spagnoli de La promessa, infatti, Cruz fingerà di accettare che il titolo di barone sia assegnato a Curro e proporrà ad Alfonso di organizzare una battuta di caccia per rendere il tutto ufficiale. Con la complicità di Lorenzo, così, durante la battuta di caccia, Curro sarà vittima di un incidente in seguito al quale non dovrebbe sopravvivere. Tuttavia, secondo gli spoiler spagnoli, il piano di Lorenzo e Cruz non sarà impeccabile perché pare che, per uno strano scherzo del destino, qualcosa andrà storto.

Pare, infatti, che il momento di morire per lui non sia ancora arrivato ma a perdere la vita nelle prossime puntate potrebbe Feliciano mentre è ad un passo dal realizzare il suo sogno d’amore con Teresa. Se, dunque, in Endless Love sta per venire a galla un segreto drammatico che cambierà il corso delle cose, ne la Promessa, il sangue potrebbe essere al centro delle future puntate.