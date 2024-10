La rosa della vendetta, come finisce la serie: Gulcemal non è morto

Come finisce La rosa della Vendetta? Colpo di scena sul destino di Gulcemal che non muore davvero: ecco cosa accadrà.

Il gran finale de La Rosa della vendetta si avvicina ma i colpi di scena non sono affatto finiti e daranno vita a nuovi ed incredibili risvolti. La serie turca è ormai giunta ai momenti clou ma tanti nodi devono ancora essere sciolti prima di un epilogo che si preannuncia entusiasmante. Il passato di Zafer è stato ormai svelato così come quello di Gulcemal smascherato dalla sua stessa madre durante la festa per il lancio del marchio che ha fondato insieme a Deva. Quest’ultima, sempre più vicina a Gulcemal che vede con gli occhi dell’amore, è decisa a non cedere alle minacce di Zafer ma la sua scelta si preannuncia pericolosa ma anche dolorosa.

Il padre, infatti, non accetta che lavori con Gulcemal e, in un momento di rabbia, la caccia via di casa ricordandole di non essere il vero papà. Anche il castello di favole che Gulcemal ha provato a costruire intorno alla sorella Gulendam sta, ormai, per crollare: la futura mamma, infatti, ha scoperto che Mert era il fidanzato di Deva e la gioia per il bambino che porta in grembo si trasforma in dolore e rabbia, ma cosa accadrà nelle ultime puntate?

Il ritorno di Gulendam: il gran finale de La rosa della vendetta

Il legame tra Gulendam e Deva diventerà sempre più forte nelle prossime puntate e porterà i due ad innamorarsi e a formare anche una famiglia con la nascita del piccolo Cemal. Tuttavia, la ritrovata serenità di Deva sarà sconvolta da un drammatico incidente in cui sarà coinvolto Gulendam che sarà dato per morto. Come svelano gli spoiler turchi sul gran finale de La rosa della vendetta, però, in realtà, Gulendam non morirà ma tornerà a casa dopo anni.

L’incidente, infatti, sarà inscenato dallo stesso Gulendam che deciderà di allontanarsi per un po’ dai suoi cari sicuro che la sua assenza permetterà a tutti di ritrovare un po’ di pace. A distanza di anni, però, tornerà e si imbatterà in un bambino non sapendo di essere suo padre. Solo un dettaglio gli farà intuire la verità convincendolo a riapparire. Nel corso di una commemorazione in sua memoria, così, Gulendam svelerà la verità a tutti scoprendo che, durante la sua assenza, il fratello Armagan e la sorella Gulcemal non solo hanno legato tra loro ma sono anche riusciti a perdonare mamma Zafer.