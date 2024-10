La scelta di Chiara Ferragni su Fedez: arriva il colpo di scena

Chiara Ferragni spiazza con l’incredibile decisione presa su Fedez: il colpo di scena nella separazione più discussa degli ultimi anni.

C’eravamo tanto amati: è questa la frase che descrive l’attuale situazione di Chiara Ferragni e Fedez che, dopo anni d’amore vissuto anche sui social, non solo si sono detti addio, ma sarebbero al centro di una diatriba legale legata al mantenimento dei figli Leone e Vittoria. Chiara Ferragni e Fedez, dopo essersi conosciuti al Coachella Music Festival nel maggio del 2016, escono per la prima volta insieme a settembre dello stesso anno. E’ il primo appuntamento che porta i due a vivere una storia d’amore da favola e che brucia rapidamente le tappe.

Il 19 marzo 2018 nasce a Los Angeles Leone Lucia Ferragni, il primo figlio di Chiara Ferragni e Fedez. Il primo settembre 2018 si sposano a Noto, in Sicilia e il 23 marzo 2021 nasce Vittoria, la secondogenita dell’ormai ex coppia. Nel 2022, Fedez scopre di avere il tumore con Chiara che gli resta accanto per tutto il tempo. La coppia resta unita e Fedez accompagna Chiara al Festival di Sanremo 2023 dove, però, le ruba la scena. Cominciano i primi rumors su una presunta crisi di coppia che si concretizzano nel 2024 quando viene annunciata ufficialmente la separazione con Chiara che festeggia solo con i figli il proprio compleanno.

Chiara Ferragni e Fedez: la scelta sul mantenimento e affidamento dei figli

Leone e Vittoria sono legatissimi ai genitori che stanno provando a mettere il loro bene davanti a tutto provando a trovare il prima possibile l’accordo per la separazione che dovrebbe essere consensuale. Il nodo da sciogliere, tuttavia, riguarderebbe il mantenimento dei bambini. Secondo indiscrezioni raccolte dal settimanale Oggi, Fedez avrebbe offerto 5.000 euro al mese, ma Chiara Ferragni avrebbe chiesto 20.000 euro decidendo, poi, di accollarsi tutte le spese per il mantenimento dei figli rifiutando la cifra richiesta dal rapper.

Secondo quanto riportano Ansa e il Corriere della Sera, tuttavia, fonti vicine a Fedez, avrebbero fatto una precisazione sulla questione legata al mantenimento dei figli. “Leone e Vittoria saranno affidati ad entrambi i genitori con frequentazione pressoché paritetica con ciascuno di loro e, di conseguenza, le spese ordinarie quotidiane saranno affrontate da Ferragni e da Fedez nei giorni in cui i bimbi saranno con l’uno o con l’altro mentre le rilevanti spese scolastiche, nonché quelle sanitarie e sportive saranno a carico esclusivo e totale di Fedez su esplicita sua volontà“. L’ex coppia d’oro, dunque, potrebbe firmare la separazione tra poche settimane e ottenere il divorzio nei primi mesi del 2025.