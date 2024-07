La Zanzara chiude i battenti? Quel Tweet di David Parenzo…

La trasmissione radiofonica “La Zanzara”, condotta da Giuseppe Cruciani e David Parenzo su Radio24, potrebbe non tornare in onda a settembre. La notizia ha rapidamente fatto il giro del web, scatenando una vera e propria tempesta di reazioni sui social network. A innescare il caos è stato un tweet di David Parenzo, pubblicato il 24 luglio, che ha sollevato dubbi sul futuro del programma.

Nel tweet, Parenzo ha annunciato la fine della stagione estiva con un messaggio che lasciava intendere un’incertezza sul ritorno del programma a settembre

“Attension please: oggi La Zanzara chiude i battenti+++ ultima puntata… poi si torna (forse) a settembre”, ha scritto il giornalista, taggando il co-conduttore Cruciani. Quel “forse”, messo tra parentesi, ha generato un’ondata di preoccupazione e speculazioni tra i fan.

++++ATTENSION PLEASE: oggi @LaZanzaraR24 chiude i battenti++++ultima puntata ..poi si torna (forse) a settembre 💪🇪🇺@giucruciani — David Parenzo (@DAVIDPARENZO) July 24, 2024

La storia de La Zanzara tra successi e polemiche

Nato nel 2006 da un’idea di Giuseppe Cruciani, “La Zanzara” è diventato uno dei format radiofonici più seguiti e discussi in Italia. Il programma è noto per il suo approccio irriverente e senza censure, trattando temi di attualità con ospiti spesso controversi e dibattiti accesi.

La reazione del pubblico

Il tweet di Parenzo ha scatenato reazioni immediate e contrastanti. Molti fan hanno espresso la loro preoccupazione e incredulità per l’incertezza del ritorno del programma. Tra i commenti, si leggono frasi come “Forse un ca… A settembre ritornate e ti faremo impazzire di nuovo!” e “Non fare scherzi con quel ‘forse’ Tigre”.

Alcuni utenti sui social hanno cercato di minimizzare la situazione, suggerendo che potrebbe trattarsi di una strategia di marketing o di una battuta mal interpretata. “Ma non è vero, non chiude nulla, ma per cortesia. Solo chiacchiere”, ha scritto un utente, mentre un altro ha aggiunto: “Ti piacerebbe il forse. Ma mi sa che il ‘videogioco’ continua”.

David Parenzo non ha ancora chiarito ufficialmente la sua intenzione con quel “forse”, ma è evidente che il suo tweet ha ottenuto l’effetto desiderato: creare discussione e mantenere alta l’attenzione sul programma durante la pausa estiva. La mancanza di una smentita ufficiale da parte di Giuseppe Cruciani ha alimentato ulteriormente le speculazioni.

In attesa di ulteriori chiarimenti, i fan possono solo sperare che “La Zanzara” torni in onda a settembre, continuando a intrattenere e a provocare con il suo stile unico e inconfondibile. Nel frattempo, il tweet di David Parenzo ha già assicurato che il programma rimarrà al centro delle discussioni estive, alimentando la curiosità e l’attesa per il suo possibile ritorno.