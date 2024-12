June Steenkamp, madre della modella sudafricana Reeva Steenkamp, ha lanciato un inquietante avvertimento alla nuova fidanzata di Oscar Pistorius, Rita Greyling. Pistorius, noto ex atleta paralimpico, fu condannato per l’omicidio della sua fidanzata nel 2013. Rilasciato in libertà vigilata a gennaio 2024 dopo aver scontato nove anni di prigione, l’atleta, ora 38enne, sembra aver intrapreso una nuova relazione, ma June insiste che Pistorius rappresenti ancora un pericolo per le donne.

La relazione con Rita Greyling

Fonti vicine all’ex atleta affermano che Pistorius abbia iniziato una relazione con Greyling, una consulente aziendale di 33 anni, residente a Wakkerstroom. Rita somiglierebbe in modo impressionante a Reeva, un dettaglio che ha scosso profondamente la madre della vittima. “Non capisco come Rita non veda le bandiere rosse. Oscar ha ancora problemi di rabbia”, ha dichiarato June al The Sun.

Un crimine che ha sconvolto il mondo

La notte di San Valentino del 2013, Pistorius sparò a Reeva attraverso la porta del bagno, uccidendola con proiettili “dum dum”. Nonostante lui insista si sia trattato di un errore, la famiglia della vittima ha sempre sostenuto che fosse un atto intenzionale. L’accusa iniziale di omicidio colposo fu in seguito trasformata in omicidio premeditato.

Oggi Pistorius vive nella tenuta dello zio Arnold e lavora come volontario in una chiesa, mentre cerca di reintegrarsi nella società. Le sue limitazioni in libertà vigilata gli vietano di lasciare la zona, possedere armi o contattare la famiglia di Reeva. L’atleta fatica a trovare lavoro, spesso considerato “tossico” dai datori di lavoro.

Un Amore tra tragedie familiari

La famiglia di Rita è stata segnata da tragedie, incluso un caso di presunto omicidio. Gli amici dicono che queste esperienze comuni abbiano avvicinato Pistorius e Greyling, ma la madre di Reeva teme che questa relazione possa portare ulteriori pericoli. June Steenkamp continua a sostenere la fondazione in memoria della figlia, dedicata alla lotta contro la violenza su donne e bambini.