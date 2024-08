Le foto al mare di Bianca Berlinguer: bellezza in costume

Bianca Berlinguer in costume incanta tutti prima di tornare ufficialmente in tv dal prossimo 3 settembre con È sempre Cartabianca.

Ultimi giorni di vacanza e di relax al mare per Bianca Berlinguer prima di tornare ufficialmente a lavoro. La giornalista, infatti, dal 3 settembre, sarà nuovamente al timone del programma È sempre Cartabianca, in onda su Rete 4, in cui sarà affiancata nuovamente dall’ospite fisso Mauro Corona, con cui è stata pizzicata anche in montagna.

Per la conduttrice è stata un’estate tranquilla, trascorsa insieme ai propri affetti e alle amiche storiche per ricaricare le pile in vista di un nuovo anno di lavoro particolarmente intenso. In vacanza, rilassata e tranquilla, la donna ha detto addio ai completi elegantissimi che sfoggia in tv per indossare outfit più casual e semplici. Al mare, inoltre, non ha rinunciato al costume e, in particolare, una foto ha stupito tutti i suoi fan.

La foto in costume di Bianca Berlinguer è virale: mai vista così

Come molti altri personaggi televisivi, anche Bianca Berlinguer ha scelto di trascorrere le vacanze in Sardegna. “Con la mia amica Laura alla spiaggia della tonnara nella mia indimenticabile Stintino. Ultimo giorno di vacanza. Vi aspetto il 3 settembre, alle 21.25 su Rete 4, con È sempre Cartabianca”, scrive la giornalista pubblicando una foto in cui abbraccia l’amica con cui ha trascorso le ferie. Bianca, in particolare, ha scelto le spiagge delle Tonnare a Stintino godendosi il mare e la natura della sua Sardegna.

Con un costume rosso intero, i capelli che svolazzano per il vento e gli occhiali da sole per proteggere gli occhi, la Berlinguer sfoggia la sua classe incantando i fan che la inondano di complimenti. “Mamma mia, che bella la Bianca”, sottolinea una signora. “Che foto stupenda“, aggiunge un’altra. E ancora: “Come stai bene Bianca , sei bellissima, rilassata e serena nella tua stupenda Stintino!”, “Sei sempre al top“, “Bellissima come sempre”.

Senza trucco, senza filtri, in splendida forma e con la pelle abbronzata, la Berlinguer sfoggia un sorriso sereno frutto di una vacanza in cui non ha pensato assolutamente al lavoro. A brevissimo, dunque, tornerà ad informare il proprio pubblico sulla situazione politica, economica e sociale della società facendosi affiancare, ogni settimana, da ospiti diversi. Dopo l’addio alla Rai dove hat rascorso tantissimi anni di carriera, la Berlinguer continua la sua avventura in Mediaset smentendo così i rumors che la volevano lontana dall’azienda di Piersilvio Berlusconi.