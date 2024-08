Mauro Corona e la Berlinguer beccati così in montagna: la foto privata

Mauro Corona e Bianca Berlinguer amici anche fuori dagli studi televisivi: i due sono stati beccati così in montagna.

Mauro Corona e Bianca Berlinguer hanno ormai trasformato il rapporto professionale in un rapporto amichevole al punto da frequentarsi ormai anche fuori dagli studi televisivi. La collaborazione tra la giornalista e lo scrittore è iniziata a Cartabianca, programma politico trasmesso per anni da Rai Tre. Dopo una prima partecipazione, Mauro Corona è diventato ospite fisso della trasmissione instaurando con la Berlinguer anche un rapporto di stima e fiducia.

Al punto che, dopo il passaggio a Mediaset dove conduce “È sempre Cartabianca”, ha scelto di averlo al proprio fianco anche nella nuova avventura professionale. Attualmente sono entrambi in vacanza: lei con il compagno Luigi Monconi con cui il matrimonio non è mai stato celebrato e lui con la propria famiglia. Tuttavia, sui social, è diventata virale una foto in cui i due sono insieme in montagna. La giornalista, infatti, ha scelto di concedersi un po’ di riposo ad alta quota raggiungendo l’amico.

Bianca Berlinguer e Mauro Corona insieme in montagna: la foto che scatena il web

Corona è un appassionato di montagna dove si rifugia ogni volta che ne ha l’occasione. Una passione che, a quanto pare, non ha trasmesso solo alle figlie con cui, spesso, si concede qualche gita ad alta quota, ma anche all’amica Bianca Berlinguer che ha scelto di raggiungerlo per rilassarsi e respirare l’aria fresca. La foto è stata pubblicata da lui sui social e, in poco tempo, è diventata virale.

Nello scatto, lo scultore e scrittore appare con il suo solito look mentre la Berlinguer ha scelto di indossare una camicia e un pantalone. Nell’inquadratura, lei è sottobraccio all’uomo e, insieme, si lasciano immortalare alla fine, probabilmente, di una passeggiata lungo qualche sentiero che lo scrittore conosce bene.

Amici ormai da anni, i due sono soliti vedersi anche nel tempo libero per raccontarsi, ma anche per trascorrere del piacevole tempo insieme condividendo le proprie passioni. “Il gatto e la volpe”, scrive un utente sotto la foto. “Assieme siete vincenti e simpatici“, aggiunge un altro. E ancora: “Bella coppia in tv”, “Se sto girando i canali e ci siete voi mi fermo a guardare la trasmissione senza se e senza ma”, scrivono i fan che apprezzano la complicità televisiva dei protagonisti della foto.