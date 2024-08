“Lei è…”, Eleonora Giorgi e Ciavarro dopo il divorzio e anni insieme, arriva la dichiarazione choc

Dopo anni dal divorzio e dalla fine di un amore che ha fatto sognare tutti, arriva la rivelazione choc su Eleonora Giorgi e Ciavarro.

Il set del film “Sapore di mare 2” è stato galeotto per la nascita dell’amore tra Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro. All’epoca erano bellissimi, giovanissimi e già con un grande successo e con la loro relazione fecero sognare davvero tutti. Lui arrivò nella vita dell’attrice dopo la fine del matrimonio con Angelo Rizzoli con cui ha avuto il primo figlio, Andrea. L’incontro riapre le porte del cuore della Giorgi e, nel 1993, due anni dopo la nascita del figlio Paolo, i due convolano a nozze.

Il matrimonio, però, non dura a lungo e, nel 1996, arriva il divorzio. Legati dalla presenza del figlio, i due attori hanno sempre mantenuto un rapporto civile e, recentemente, a causa della malattia che ha colpito l’attrice e contro cui sta combattendo con forza, si sono riavvicinati come ha raccontato la stessa Eleonora.

Massimo Ciavarro: le parole che non ti aspetti su Eleonora Giorgi

Non è un periodo facile per Eleonora Giorgi che, dopo la diagnosi, si è sottoposta sia alla chemioterapia che all’operazione chirurgica per sconfiggere il cancro. A donarle un po’ di serenità, però, è la sua famiglia. Recentemente, infatti, l’attrice ha vissuto due forti emozioni: sia il figlio Andrea che Paolo si sono sposati. Al matrimonio di quest’ultimo con Clizia Incorvaia, naturalmente, ha partecipato insieme all’ex marito Massimo Ciavarro che, in un’intervista rilasciata ai microfoni de La Stampa, ha parlato del loro rapporto.

“Eleonora è stata mia moglie, una parte fondamentale della mia vita“, ha infatti detto l’attore, “abbiamo fatto un figlio e niente potrà cancellarla. È naturale, non c’è niente di artefatto nel nostro legame”. Poi ha aggiunto: “Anche se ultimamente non ci sentivamo tanto spesso, nel momento del bisogno era logico starle accanto. Sono stato felice di vedere la sua gioia e anche quella di mio figlio Paolo“.

Pur avendo separato le loro strade e vivendo lontani, la Giorgi e Ciavarro continuano a volersi bene e a supportarsi non solo nei momenti di gioia come quando sono diventati nonni per la prima volta con la nascita di Gabriele, figlio di Paolo e Clizia Incorvaia, ma anche nei momenti difficili.

A proposito del rapporto con il nipotino, poi, l’attore ha spiegato che gli piacerebbe vederlo più spesso ma di essere comunque contento perché almeno “sa chi sono“, ha concluso l’attore svelando il proprio pensiero sulla nuora Clizia Incorvaia.